習近平挺「俄」走險？美智庫學者：中國難調停俄烏戰爭

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不過美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）高級研究員考菲（Luke Coffey）接受《自由亞洲電台》採訪時表示，對被孤立的俄羅斯來說，此時他們確實需要中國的支持。考菲認為，蒲亭透過習近平的拜訪向國內民眾表達「俄羅斯還是有朋友的」，具體達成的協議應該不會對外公開，但討論的內容多半包含中國如何在外交與後勤補給上幫助俄軍。
《紐約時報》則認為，這次會談可能是習近平自十年前成為中國領導人以來，與蒲亭舉行過40次會談（包括親自出席或通過影片通話）當中最受關注的一次，通過接待習近平，蒲亭向世界發出訊號，表明他的國家絕非孤立無援；儘管他的入侵造成數百萬人流離失所，數十萬人傷亡，並導致國際刑事法院對其發出逮捕令。
美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）高級研究員奧德高（Liselotte Odgaard）另外指出，中俄的聯盟未必說明了新冷戰的開啟，這兩個國家都同樣面臨了「雙邊困境」（two front dilemma），亦即需要同時顧及歐洲地區與印太地區，中國需要確定俄羅斯能夠在關鍵時刻幫助中國，因此同樣的提供了經濟、外交與軍事等多方面的援助。
然而此行最大贏家恐怕還是習近平，考菲認為習近平多半沒有成功調停俄烏戰爭的能力，一來因為烏克蘭享有戰爭優勢，尚未願意進行談判、俄羅斯則剛完成軍事動員，準備集結新一波攻勢；二來是因為習近平打算藉此行明確告知蒲亭，若要中國在戰爭中支持俄羅斯，克宮必須付出哪些條件，可能包含貿易、油氣出口和中國在北極海的介入等。
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