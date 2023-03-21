習近平抵達莫斯科！戰爭以來首度造訪　俄烏態度大不同

習近平挺「俄」走險？美智庫學者：中國難調停俄烏戰爭

▲中國國家主席習近平應蒲亭邀請訪問俄羅斯，外界關注其是否具備斡旋俄烏戰爭的能力。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平應蒲亭邀請訪問俄羅斯，外界關注其是否具備斡旋俄烏戰爭的能力。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國領導人習近平高調出訪俄羅斯，這趟由中國外交部渲染為「和平之旅」的國事訪問多半被認為考驗習近平是否具備調停俄烏戰爭的斡旋能力。不過根據美國智庫研究員分析，俄烏戰爭導致此時的俄羅斯非常仰賴中國，習近平未必能成功找到和平方案，但勢必會從與俄談判中獲取諸多利益。

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中國上個月發布了一個寬泛的12點聲明框架，以期結束烏克蘭的戰爭，但在如何化解俄烏衝突等核心關鍵上卻沒有提供具體答案，習近平想趁調停沙烏地阿拉伯與伊朗爭端的外交勝利後，進一步為俄烏衝突斡旋，提升其國際政治家與中國「和平使者」的地位。

不過美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）高級研究員考菲（Luke Coffey）接受《自由亞洲電台》採訪時表示，對被孤立的俄羅斯來說，此時他們確實需要中國的支持。考菲認為，蒲亭透過習近平的拜訪向國內民眾表達「俄羅斯還是有朋友的」，具體達成的協議應該不會對外公開，但討論的內容多半包含中國如何在外交與後勤補給上幫助俄軍。

《紐約時報》則認為，這次會談可能是習近平自十年前成為中國領導人以來，與蒲亭舉行過40次會談（包括親自出席或通過影片通話）當中最受關注的一次，通過接待習近平，蒲亭向世界發出訊號，表明他的國家絕非孤立無援；儘管他的入侵造成數百萬人流離失所，數十萬人傷亡，並導致國際刑事法院對其發出逮捕令。

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）高級研究員奧德高（Liselotte Odgaard）另外指出，中俄的聯盟未必說明了新冷戰的開啟，這兩個國家都同樣面臨了「雙邊困境」（two front dilemma），亦即需要同時顧及歐洲地區與印太地區，中國需要確定俄羅斯能夠在關鍵時刻幫助中國，因此同樣的提供了經濟、外交與軍事等多方面的援助。

然而此行最大贏家恐怕還是習近平，考菲認為習近平多半沒有成功調停俄烏戰爭的能力，一來因為烏克蘭享有戰爭優勢，尚未願意進行談判、俄羅斯則剛完成軍事動員，準備集結新一波攻勢；二來是因為習近平打算藉此行明確告知蒲亭，若要中國在戰爭中支持俄羅斯，克宮必須付出哪些條件，可能包含貿易、油氣出口和中國在北極海的介入等。
 



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