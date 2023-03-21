林心如自認非野外體質 楊謹華露營竟最怕洗澡光線不足
TVBS節目《光露營就很忙了》今（21）日宣布4月16日開播，同步曝光藍天版主視覺海報，以及穿越篇預告，從預告片可以看到，林心如領著光鮮亮麗的光小姐們穿著華服現身，眾人誤以為要去錄影，殊不知一場地震後卻掉入露營場，也表示自己本身非野外體質，而楊謹華也分享露營最害怕的事情，就是在光線不足的地方洗澡。
記者侯家瑜/綜合報導
總製作人林心如談起製作緣起表示：「看了許多慢綜藝很療癒，覺得我們《華燈初上》戲裡光鮮亮麗女明星要在野地生活，跟『喝一點』就會聊出很多好玩的事，是讓我想做這檔節目的原因。」林心如自認非野外體質，小時候曾和朋友到溪邊烤肉，「以前大概都是出一張嘴，也沒想到這次撩落去(台語)，還把所有光小姐都找來探險。」而她每一次露營對天氣、蟲、環境都有點擔心，也告訴自己不要預設太多立場，隨機應變，笑說：「還是不太能接受蚊子，在其中一次露營有被大黑蟻咬，全身都癢起來。」
楊謹華分享得知這個節目滿期待，要跟很熟的朋友們去露營，相信會有很多不一樣火花，提到自己很喜歡露營：「幾年前第一次露營，是選在生日前一天跟好朋友一起去，另一半準備了帳篷當生日禮物。那次感受到露營是很有紀念性的活動，能跟好朋友一起搭帳篷、聊天吃東西、煮早餐，拉近朋友間的關係。」透露這次實境節目裡有帶些桌遊，去山上跟朋友們玩。雖然喜歡露營，但楊謹華要在光線不足的浴室洗澡還是很害怕，還好這次的經驗都有朋友陪伴，讓她比較不緊張。
《光露營就很忙了》也將在4/9(日)11:00於信義香堤廣場舉辦一日城市露營嘉年華活動，民眾可鎖定官方粉絲專頁，將有機會獲得跟光小姐們一起參與活動。TVBS《光露營就很忙了》每週日晚間8點在TVBS歡樂台42頻道、TVBS精采台，晚間10點台視，晚間12點Netflix，4月22日起每週六晚間10點衛視中文台。更多節目資訊，敬請鎖定官方粉絲專頁。