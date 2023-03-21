張蘭直播事業受挫！20多人集體離職 欠債43億還要上訴
汪小菲與張蘭這對母子近日遭遇重大事業危機，一波未平一波又起，被爆出與CVC私募基金公司在新加坡打官司敗訴，揹負1.42億元美金（約43億元台幣）債務，家族基金信託轉移受阻，另外，麻六記餐廳的酸辣粉被說成分有問題，近日還有20多位工作人員集體離職，讓她的直播事業雪上加霜。
記者江芷稜/綜合報導
張蘭3月諸事不順，首先是酸辣粉被檢測出有「硫酸鋁銨」成分，這種物質用來增加粉條的光澤度、彈性和口感，卻可能導致失智、貧血作用，引起消費者質疑。隨後，又有多年前的「俏江南」官司風波，新加坡法院判決她積欠43億，天價債務讓外界驚呆，直呼「還好大S離婚了」。
這兩件事件重創張蘭口碑，工作人員發生集體出走潮，外界認為兩者有因果關係，原本網傳行銷總監帶著6人離職，不過當事人孟賀跳出來表示，一次帶走了20多人，但他強調和張蘭僅為合作關係，3月15日約滿了所以離開，並未跟對方交惡，很感謝張蘭、汪小菲的栽培。張蘭的手下「洋洋」則暗酸孟賀「有些人有些事自己知道偷著樂就行，別還弄得好像自己吃虧了似的，在這個平台能被認識，都要感謝張蘭和麻六記，要懂感恩」。
而汪小菲母子歷經連續打擊，還被網友狠酸「難怪大S要離婚」，張蘭今（21）日錄製受訪影片，依舊擺出女強人姿態，表示會再繼續在新加坡法院上訴，手上準備很多證據，要證明自己在官司受了委屈，被CVC基金公司霸凌，但撇清此事跟兒子有關，「汪小菲一點都不CARE，他也不在乎這個基金，他說不要跟我有任何關係」。
※【NOWnews 今日新聞
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