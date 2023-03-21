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取經綜合格鬥技巧交流　祖克柏格鬥教練吳仲凱尬新北警　

▲祖克柏格鬥教練吳仲凱與新北市警察局教官交流綜合格鬥技巧。（圖 ／新北市政府警察局提供）
▲祖克柏格鬥教練吳仲凱與新北市警察局教官交流綜合格鬥技巧。（圖 ／新北市政府警察局提供）

記者吳嘉億／新北報導

新北市政府警察局今（21）日邀請到臉書創辦人馬克•祖克柏的格鬥教練、華裔旅美職業綜合格鬥選手吳仲凱，與警察局教官團隊，進行交流研習綜合格鬥的技術，對於員警在逮捕拒捕或攻擊員警的危害時刻具有參考價值，期許透過國際級的交流活動成果，從中吸取經驗，延續給新北市所有員警。

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▲新北市政府警察局邀請吳仲凱與警局教官交流綜合格鬥技巧。（圖 ／新北市政府警察局提供）
▲新北市政府警察局邀請吳仲凱與警局教官交流綜合格鬥技巧。（圖 ／新北市政府警察局提供）
新北市政府警察局局長廖訓誠表示，員警教育訓練一直都是工作重點，對於綜合格鬥的技術，包含拳擊、踢腿、關節技(柔道的摔、柔術的關節控制)，對於運用在員警執行逮捕拒捕或攻擊員警的危害時刻，深具參考價值，希望能從中吸取經驗，精進提升員警執勤技巧與安全。

▲新北市警局局長廖訓誠邀請吳仲凱與新北市警察局教官交流綜合格鬥技巧。（圖 ／新北市政府警察局提供）
▲新北市警局局長廖訓誠邀請吳仲凱與新北市警察局教官交流綜合格鬥技巧。（圖 ／新北市政府警察局提供）
廖訓誠今日邀請吳仲凱在返美之前，與中華民國綜合格鬥協會副主席鄭宇哲及職業格鬥選手吳巧真、選手楊皓翔到訓練中心與警察局教官團隊交流研習，期許教官團隊將所學融入教學內容，引導更多員警領略吳仲凱帶來的格鬥美技與實務應用。

吳仲凱為WOTD（職業技擊爭霸賽）現役超級選手，並擔任馬克•祖克柏的格鬥教練，日前與祖克柏對練影片更是登上網路熱搜、受到全球矚目，因其在賽場上難以讓對手擊中，被冠上「影子」（THE SHADOW）稱號，成為格鬥界的指標選手。

這次吳仲凱是返台參加2月26日於台北體育館舉辦的「WOTD-ETD 09」國際格鬥比賽，主辦單位邀請來自美國、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓等國家的選手參賽，其中最精采的正是吳仲凱對陣「菲律賓燃燒彈」金博特（Kimbert Alintozon）的壓軸賽事，吳仲凱以優異的地板技擊敗對手，拿下個人在台灣的5連勝佳績。

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