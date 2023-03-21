取經綜合格鬥技巧交流 祖克柏格鬥教練吳仲凱尬新北警
新北市政府警察局今（21）日邀請到臉書創辦人馬克•祖克柏的格鬥教練、華裔旅美職業綜合格鬥選手吳仲凱，與警察局教官團隊，進行交流研習綜合格鬥的技術，對於員警在逮捕拒捕或攻擊員警的危害時刻具有參考價值，期許透過國際級的交流活動成果，從中吸取經驗，延續給新北市所有員警。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府警察局局長廖訓誠表示，員警教育訓練一直都是工作重點，對於綜合格鬥的技術，包含拳擊、踢腿、關節技(柔道的摔、柔術的關節控制)，對於運用在員警執行逮捕拒捕或攻擊員警的危害時刻，深具參考價值，希望能從中吸取經驗，精進提升員警執勤技巧與安全。
廖訓誠今日邀請吳仲凱在返美之前，與中華民國綜合格鬥協會副主席鄭宇哲及職業格鬥選手吳巧真、選手楊皓翔到訓練中心與警察局教官團隊交流研習，期許教官團隊將所學融入教學內容，引導更多員警領略吳仲凱帶來的格鬥美技與實務應用。
吳仲凱為WOTD（職業技擊爭霸賽）現役超級選手，並擔任馬克•祖克柏的格鬥教練，日前與祖克柏對練影片更是登上網路熱搜、受到全球矚目，因其在賽場上難以讓對手擊中，被冠上「影子」（THE SHADOW）稱號，成為格鬥界的指標選手。
這次吳仲凱是返台參加2月26日於台北體育館舉辦的「WOTD-ETD 09」國際格鬥比賽，主辦單位邀請來自美國、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓等國家的選手參賽，其中最精采的正是吳仲凱對陣「菲律賓燃燒彈」金博特（Kimbert Alintozon）的壓軸賽事，吳仲凱以優異的地板技擊敗對手，拿下個人在台灣的5連勝佳績。