明日全台飆高溫！白天恐破36度 「雪崩式降溫」時間出爐
今（21）日南部和東部不少地區都飆出了許久未見的攝氏35度以上高溫，而中央氣象局表示，明（22）日還會更熱！除了中南部、東半部外，就連北台灣白天高溫都能突破攝氏30度，可說是近期最熱的一天，不過也因為近日溫度大回升，週六（3/25）東北季風增強時，北台灣將出現攝氏7至8度的有感降溫，民眾需特別注意，此外，由於這幾日大環境為西南風，因此助長中國華南雲雨區的發展，下週台灣將迎來首波「春雨」，預估降雨主要將在中部以北，對南部地區的缺水情況無太多改善。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均指出，今晚至明日清晨，全台各地低溫約落在攝氏22至24度，明日白天非常熱，高溫各地都能來到攝氏30至33度，其中台南高雄近山區和山谷將有機會突破攝氏36度；此外，由於環境吹西南風，意謂著背風面的花東地區和今日一樣，還是有「焚風」出現的可能，攝氏36度以上的高溫區也會再次出現。
針對各地的暖熱天氣，氣象局也持續針對台南市、高雄市、花蓮縣和台東縣發布「高溫黃色燈號」。葉致均提醒，溫暖天氣持續到週五（3/24），週六東北季風增強後降溫明顯，其中北台灣週五的高溫還有攝氏26度，但到了週六就只剩下攝氏19至20度，提醒民眾一定要留意溫差變化，適時搭配衣物穿搭。
最後葉致均說明，東北季風會一直影響到下週二（3/28），而下週一（3/27）起，台灣受到華南雲雨區和東北季風的雙重影響，全台都有降雨機率，但主要的雨勢仍集中在中部以北和東半部地區，南部大多侷限在山區為主，民眾仍要維持節約用水的觀念，待梅雨季的到來才有較明顯的改善。