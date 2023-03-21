巷仔內／馬英九赴陸行　藍提防重演18年前獨派攔連戰車隊

蔡英文將訪中南美！最愛出國的總統是他　出訪高達15次

▲總統蔡英文預計將在下周三（29日）啟程，出訪中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，而本次出訪為蔡英文任期內第8次的出國訪問。圖為空軍編號3701的「空軍一號」總統專機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲總統蔡英文預計將在下周三（29日）啟程，出訪中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，而本次出訪為蔡英文任期內第8次的出國訪問。圖為空軍編號3701的「空軍一號」總統專機。（圖／記者呂炯昌攝）

記者孫唯容／綜合報導

總統蔡英文預計將在下周三（29日）啟程，出訪中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，而本次出訪為蔡英文任期內第8次的出國訪問。根據總統府官網資料，前總統陳水扁是出國訪問次數最多的總統，任內8年前後，共出訪15次；前總統馬英九則緊接其後，出訪次數達13次。

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根據資料顯示，前總統陳水扁主張「全民外交」政策，他在就任滿3個月後，立即展開國是訪問，首站前往多明尼加、尼加拉瓜、哥斯大黎加，以及非洲的甘比亞、布吉納法索、查德；任期滿一年時，出訪中南美洲邦交國包含，薩爾瓦多、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭以及正有斷交危機的宏都拉斯等國。陳水扁也以總統身份出訪梵蒂岡，出席教宗若望保祿二世的葬禮。

陳水扁在2000年到2008年皆有出訪紀錄，行程遍及歐洲梵蒂岡；非洲甘比亞、布吉納法索、查德、塞內加爾、聖多美普林西比、馬拉威、史瓦濟蘭與利比亞；美洲美國、多明尼加、尼加拉瓜、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭、宏都拉斯、貝里斯、聖克里斯多福、聖文森及聖露西亞；大洋洲帛琉、索羅門群島、馬紹爾群島、吉里巴斯、吐瓦魯、斐濟與諾魯；亞洲阿拉伯聯合大公國與印尼，共5大洲31國。

位居第二位的前總統馬英九，則主張「活路外交」政策，曾在2015年以中華民國總統身份兩度訪問新加坡，分別參與李光耀逝世的弔唁，及與中國大陸領導人習近平在新加坡會面，確認「九二共識」方向，而馬英九在任內也達成我國斷交次數最少的總統，僅有甘比亞1國與台灣斷交。

馬英九的出訪紀錄達13次，曾前往包括教廷、新加坡、布吉納法索、甘比亞、史瓦濟蘭、聖多美普林西比、美國、巴拉圭、貝里斯、瓜地馬拉、多明尼加、薩爾瓦多、巴拿馬、尼加拉瓜、宏都拉斯、海地、聖露西亞、聖文森及聖克里斯多福、馬紹爾群島、吉里巴斯、吐瓦魯、諾魯、索羅門群島、帛琉等5大洲共25國。

現任總統蔡英文則在第一任期內，展開7次的出訪行程，包含中南美洲的巴拿馬、巴拉圭、宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多、貝里斯，位在太平洋的馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島、帛琉、諾魯，位在加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞，非洲的史瓦濟蘭王國等18國。

此外，我國首屆民選總統李登輝，任期內僅出國訪問6次，為出訪次數最少的元首。李登輝曾首度率團訪問新加坡，開啟「務實外交」，也到過菲律賓、印尼與泰國等國展開「破冰之旅」，依序出訪尼加拉瓜、哥斯大黎加、南非、史瓦濟蘭、阿拉伯聯合大公國、約旦、美國、巴拿馬、薩爾瓦多、宏都拉斯等國。

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