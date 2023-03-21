蔡英文將訪中南美！最愛出國的總統是他　出訪高達15次

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陳水扁在2000年到2008年皆有出訪紀錄，行程遍及歐洲梵蒂岡；非洲甘比亞、布吉納法索、查德、塞內加爾、聖多美普林西比、馬拉威、史瓦濟蘭與利比亞；美洲美國、多明尼加、尼加拉瓜、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭、宏都拉斯、貝里斯、聖克里斯多福、聖文森及聖露西亞；大洋洲帛琉、索羅門群島、馬紹爾群島、吉里巴斯、吐瓦魯、斐濟與諾魯；亞洲阿拉伯聯合大公國與印尼，共5大洲31國。
位居第二位的前總統馬英九，則主張「活路外交」政策，曾在2015年以中華民國總統身份兩度訪問新加坡，分別參與李光耀逝世的弔唁，及與中國大陸領導人習近平在新加坡會面，確認「九二共識」方向，而馬英九在任內也達成我國斷交次數最少的總統，僅有甘比亞1國與台灣斷交。
馬英九的出訪紀錄達13次，曾前往包括教廷、新加坡、布吉納法索、甘比亞、史瓦濟蘭、聖多美普林西比、美國、巴拉圭、貝里斯、瓜地馬拉、多明尼加、薩爾瓦多、巴拿馬、尼加拉瓜、宏都拉斯、海地、聖露西亞、聖文森及聖克里斯多福、馬紹爾群島、吉里巴斯、吐瓦魯、諾魯、索羅門群島、帛琉等5大洲共25國。
現任總統蔡英文則在第一任期內，展開7次的出訪行程，包含中南美洲的巴拿馬、巴拉圭、宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多、貝里斯，位在太平洋的馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島、帛琉、諾魯，位在加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞，非洲的史瓦濟蘭王國等18國。
此外，我國首屆民選總統李登輝，任期內僅出國訪問6次，為出訪次數最少的元首。李登輝曾首度率團訪問新加坡，開啟「務實外交」，也到過菲律賓、印尼與泰國等國展開「破冰之旅」，依序出訪尼加拉瓜、哥斯大黎加、南非、史瓦濟蘭、阿拉伯聯合大公國、約旦、美國、巴拿馬、薩爾瓦多、宏都拉斯等國。