馬來西亞發明展台灣第一　科大師生設計都會養雞系統奪金

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台中科大智慧生產工程系教授張源修，帶領大二生陳杰希、大一生張綰妤，與虎尾科技大學教授呂曉鈴、大三生葉婕渝，兩校師生攜手設計「智慧永續農業系統」，讓住在城市的長輩在頂樓就可以養雞、鴨、鵝，魚、蝦，再利用淨化水質給水，雞禽的糞便還可作為肥料種花卉、蔬菜，養活一家8口不是問題！
張源修表示，該系統放置在都會區屋頂，與IOT設備結合，方便老年人遠端控制生物生長，還能預警收割。農耕和家禽飼養兩平台間設有引流版與水質淨化槽，不僅可重複使用水資源，還能利用排泄物作為肥料，讓不適應城市生活的老年人，也能享受農作並兼顧家庭食安。
輔英科技大學健康事業管理系教授林政翰和立志中學教師李秉宸共同研發「剖腹產衛教APP」也獲金牌。
身為4個孩子爸爸的林政翰說，自己陪伴老婆懷孕生產過程中，發現護理人員進行衛教過程較為繁瑣，對產婦及家屬也不一定能吸收內容，因此希望利用手機APP取代現有的紙本衛教方式，且APP具有時間軸及個人化的特色，可提供精準衛教內容。該作品已上架開放使用，未來規劃和婦產科醫療院所進行產學合作。
國立勤益科技大學電機工程系教授巫建興，率領學生蕭宇辰、蕭翰暄、劉祐慈、歐芮彣、黃俊諺等人，和美國南加州大學凱克醫學中心共同研發「微型生物電子膠囊傳感系統」，拿到一面金牌，這也是巫建興個人累計第7個國際發明展獎金牌獎。
勤益科大團隊運用新型超音波外磁場控制無線螺旋膠囊技術，突破傳統內視鏡膠囊使用限制，透過口服超音波膠囊在體內，直接進行無痛藥物注射或釋放，不僅療效更好，還能減低糖尿病患長年注射胰島素痛感與不便性。
同為國際金牌常勝軍的正修科技大學教授張法憲，這次再度受空軍航空技術學院委託開發「應用於飛航儀表維修教學具有生理感測與情境創作系統」，藉由擴增實境與虛實整合系統，結合複雜的航空儀表維修，以多元互動與沉浸式的引導學習方式提高融入式情境，加上系統設計，可以以「一對多」的訓練模式，能夠精確進行專業技能訓練與監測，對於提升訓練有顯著效果，獲得一面金牌。
樹德科技大學生活產品設計系教授傅首僖與林靖芸、呂安婕、林尚群師生團隊，以「寵物食品調理裝置」奪金，該裝置兼具食物調理機與食物烘乾機的二合一功能，還能透過APP提醒主人「吃飯時間到了」，並提供健康食譜，讓家有毛小孩的主人更加便利。
其他奪金的作品還有，由台北榮總、清華大學、成大醫院等合作，由陳正翰、鄭兆珉、謝凱生、沈靜芬、洪啓琮等團隊，研發的「介白素－6快篩系統」作品，以及統一企業戴友璋、蔡棕麒研發團隊的「健康3D紅麴+鉻雙效錠」。