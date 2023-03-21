李銘順「8樓高工地上行走」瞬間腳軟　靠寶特瓶解決小便

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，當天拍攝時依然腳軟，而且在風很大的環境下一待就是兩個半小時，因此想上廁所只能用寶特瓶解決，游安順在一旁笑說：「有時候寶特瓶瓶口不夠大，上面就有人一直在甩手。」
李銘順坦言拍電影版最難之處，是演出彼此不熟的樣子，「因為我們太熟了，尤其拍完影集之後，接下來
一直有聯絡、出去吃飯。」游安順也在旁補充導演還特別提醒他們是不熟的，對演員來說是一種挑戰。兩人片中與妻子的互動也大不同，有別於影集版已經結婚十幾年，電影版需要表現出更早期的感情狀態，李銘順分享與曾珮瑜的相處，只要把青春帶出來，再加上一點撒嬌，就能進入狀況。而游安順的角色一直都怕老婆，只是在電影版時期還沒有犯很大的錯，每天怨天尤人、抱怨，苗可麗為了激勵才責罵他，與影集版不停地犯錯而被罵不同。
談起一開始接《做工的人》的劇本，李銘順與游安順都說很容易就進入狀況，兩人從小有蠻多機會跟勞工族群的人接觸，游安順更打趣形容「自己是含著牙籤出身、李銘順是含著金湯匙」，李銘順則笑回：「我連牙籤都沒有。」而且小時候很多叔叔都是工人出生，所以當拍攝影集版，在工地的景跟工人們一起拍攝、不顧身體上的泥沙坐在地上吃便當，就像是提起自己的過去，李銘順認為是很寶貴的經驗。