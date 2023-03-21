BLACKPINK搖滾區看不到！五月天同場地沒人罵　3關鍵曝光

李銘順「8樓高工地上行走」瞬間腳軟　靠寶特瓶解決小便

▲李銘順（左）高空拍戲腳軟，右為游安順（右）。（圖／MOMOTV提供）
▲李銘順（左）高空拍戲腳軟，右為游安順（右）。（圖／MOMOTV提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2020年造成廣大迴響的戲劇《做工的人》，時隔3年終於登上大銀幕，日前演員李銘順、游安順接受鄭偉柏主持的MOMOTV綜合台節目《TALK一杯》專訪，兩人分享拍攝幕後有趣經歷，李銘順自爆高空拍戲直接腳軟，上廁所只能靠寶特瓶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《做工的人》李銘順（左）、游安順（右）上鄭偉柏（中）節目《TALK一杯》。（圖／MOMOTV提供）
▲《做工的人》李銘順（左）、游安順（右）上鄭偉柏（中）節目《TALK一杯》。（圖／MOMOTV提供）
《做工的人》從戲劇到電影的格局大不同，不管是場與場之間銜接的流暢度、內容密度上都有所提升，工地規模也大幅升級，鄭偉柏盛讚是「新的工地時尚美學」，加上炎亞綸、天心等大咖參與演出，大大增添電影版的可看性。而導演鄭芬芬尺度大、作風果決，即使是高樓層的場景都是實景拍攝，所以在電影版的訓練中，演員們必須爬上近5層樓高的柱子，李銘順分享自己一站上去就腳軟，而實際拍攝時，更要在工地8樓高的鋼樑上行走，即使有過訓練
，當天拍攝時依然腳軟，而且在風很大的環境下一待就是兩個半小時，因此想上廁所只能用寶特瓶解決，游安順在一旁笑說：「有時候寶特瓶瓶口不夠大，上面就有人一直在甩手。」

李銘順坦言拍電影版最難之處，是演出彼此不熟的樣子，「因為我們太熟了，尤其拍完影集之後，接下來
一直有聯絡、出去吃飯。」游安順也在旁補充導演還特別提醒他們是不熟的，對演員來說是一種挑戰。兩人片中與妻子的互動也大不同，有別於影集版已經結婚十幾年，電影版需要表現出更早期的感情狀態，李銘順分享與曾珮瑜的相處，只要把青春帶出來，再加上一點撒嬌，就能進入狀況。而游安順的角色一直都怕老婆，只是在電影版時期還沒有犯很大的錯，每天怨天尤人、抱怨，苗可麗為了激勵才責罵他，與影集版不停地犯錯而被罵不同。　

談起一開始接《做工的人》的劇本，李銘順與游安順都說很容易就進入狀況，兩人從小有蠻多機會跟勞工族群的人接觸，游安順更打趣形容「自己是含著牙籤出身、李銘順是含著金湯匙」，李銘順則笑回：「我連牙籤都沒有。」而且小時候很多叔叔都是工人出生，所以當拍攝影集版，在工地的景跟工人們一起拍攝、不顧身體上的泥沙坐在地上吃便當，就像是提起自己的過去，李銘順認為是很寶貴的經驗。

▲李銘順（右）、柯叔元在《做工的人》電影版再度同框，將揭開「兄弟檔」更多暖心的往事。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）
▲李銘順（右）出演《做工的人》電影版，左為柯叔元。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）

豪邁「襲胸」天心！《做工的人》薛仕凌害羞到不敢直視

黃臉婆變身俏櫃姐！《做工的人》李銘順突然偷親曾珮瑜

《做工的人》電影版豪華卡司曝光！「火辣律師」天心登場

《做工的人》現身逢甲夜市　工人小孩看完激動：很有感覺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀