蔡英文任內4度出訪中南美！僅剩「1邦交國」未曾前往

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目前台灣僅剩中美洲的貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯，南美洲的巴拉圭，加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁，太平洋的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯，以及，非洲的史瓦帝尼王國，以及歐洲的教廷等14個邦交國。
回顧蔡英文出訪友邦紀錄，她在第一任期內，展開7次的出訪行程，首趟出訪選在就任後一個月，前往巴拉圭與原先邦交的巴拿馬，隔年再出訪中美洲的宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉及薩爾瓦多等4國。
而在蔡英文出訪巴拿馬後滿一年，2017年6月13日巴拿馬宣布與台灣斷交，不過，蔡政府未遭受過多打擊，向國人喊話「更大的挑戰只會帶來更堅強的意志，台灣人的信心不該也不會被輕易擊倒」。同年，蔡英文繼續出訪太平洋友邦，率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島。
2018年4月份，蔡英文出訪位在非洲的史瓦帝尼王國，國王王恩史瓦帝三世（KING MSWATI Ⅲ）親至機場迎接。在蔡英文總統的見證下，史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世宣布，將原為史瓦濟蘭（Swaziland）的國名將改為「史瓦帝尼王國」（Kingdom of eSwatini），兩國元首一同見證歷史時刻。
蔡英文在2018年8月，展開第5次出訪，前往巴拉圭共和國與貝里斯，隔年2019年3月蔡英文再展開第6次出訪團，前往太平洋上的帛琉、諾魯及馬紹爾群島，最後一次則在2019年8月份，出訪位在加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞。可見，在疫情發生前，蔡英文一年平均出訪我國友邦2次，期以穩定我國邦交數。
觀察蔡英文到訪友邦的次數，目前僅剩位在歐洲的教廷尚未出訪，而到訪次數最多的為中南美洲國家，加上下週三將出訪的規劃，蔡英文已是第四次前往中南美洲出訪，顯見蔡政府相當注重台灣與中南美洲國家的外交情誼。
不過，我國也並非無特使出訪教廷，現任行政院長陳建仁為虔誠的天主教徒，從擔任副總統期間，就多次以「總統特使」身份出訪教廷，並與教宗若望保祿二世、本篤十六世和方濟各會面。