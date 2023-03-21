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蔡英文任內4度出訪中南美！僅剩「1邦交國」未曾前往

▲回顧蔡英文出訪友邦紀錄，她在第一任期內，展開7次的出訪行程，首趟出訪選在就任後一個月，前往巴拉圭與原先邦交的巴拿馬。圖為蔡英文於在巴拉圭國會發表演說。（圖／總統府提供）
▲回顧蔡英文出訪友邦紀錄，她在第一任期內，展開7次的出訪行程，首趟出訪選在就任後一個月，前往巴拉圭與原先邦交的巴拿馬。圖為蔡英文於在巴拉圭國會發表演說。（圖／總統府提供）

記者孫唯容／綜合報導

總統蔡英文將在下週三（29日）出訪我國中南美洲友邦，將訪問瓜地馬拉及貝里斯。由於蔡英文第二任期甫上任就面臨疫情挑戰，全球鎖國，因此皆無出訪紀錄，而首任總統期間，蔡英文曾出國達7次，其中到訪過13個邦交國，僅有位在歐洲的教廷（梵蒂岡）尚未出訪。

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總統蔡英文2016年上任後，採取「踏實外交」政策，不過先後有多達8個國家，與台灣斷交，包括2016年聖多美普林西比開第一槍；隨後在2017年巴拿馬與台灣斷交；2018年有多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多高達3個國，在同年與台灣斬斷情誼；2019年也有所羅門群島、吉里巴斯先後斷交；最後一個與台灣斷交的國家為尼加拉瓜，時間點為2021年，而我國外交警訊穩定不到2年，目前宏都拉斯也因財務問題，拋出斷交訊號，引國際關注。

目前台灣僅剩中美洲的貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯，南美洲的巴拉圭，加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁，太平洋的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯，以及，非洲的史瓦帝尼王國，以及歐洲的教廷等14個邦交國。

▲蔡英文出訪巴拉圭，受國禮待遇。（圖／總統府提供）
▲蔡英文出訪巴拉圭，受國禮待遇。（圖／總統府提供）
回顧蔡英文出訪友邦紀錄，她在第一任期內，展開7次的出訪行程，首趟出訪選在就任後一個月，前往巴拉圭與原先邦交的巴拿馬，隔年再出訪中美洲的宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉及薩爾瓦多等4國。

而在蔡英文出訪巴拿馬後滿一年，2017年6月13日巴拿馬宣布與台灣斷交，不過，蔡政府未遭受過多打擊，向國人喊話「更大的挑戰只會帶來更堅強的意志，台灣人的信心不該也不會被輕易擊倒」。同年，蔡英文繼續出訪太平洋友邦，率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島。

2018年4月份，蔡英文出訪位在非洲的史瓦帝尼王國，國王王恩史瓦帝三世（KING MSWATI Ⅲ）親至機場迎接。在蔡英文總統的見證下，史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世宣布，將原為史瓦濟蘭（Swaziland）的國名將改為「史瓦帝尼王國」（Kingdom of eSwatini），兩國元首一同見證歷史時刻。

蔡英文在2018年8月，展開第5次出訪，前往巴拉圭共和國與貝里斯，隔年2019年3月蔡英文再展開第6次出訪團，前往太平洋上的帛琉、諾魯及馬紹爾群島，最後一次則在2019年8月份，出訪位在加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞。可見，在疫情發生前，蔡英文一年平均出訪我國友邦2次，期以穩定我國邦交數。

觀察蔡英文到訪友邦的次數，目前僅剩位在歐洲的教廷尚未出訪，而到訪次數最多的為中南美洲國家，加上下週三將出訪的規劃，蔡英文已是第四次前往中南美洲出訪，顯見蔡政府相當注重台灣與中南美洲國家的外交情誼。

不過，我國也並非無特使出訪教廷，現任行政院長陳建仁為虔誠的天主教徒，從擔任副總統期間，就多次以「總統特使」身份出訪教廷，並與教宗若望保祿二世、本篤十六世和方濟各會面。

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