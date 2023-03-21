詹仁雄分析台灣女團！點名S.H.E田馥甄 「1回應」超中肯
韓國人氣女團BLACKPINK上週末18、19日在高雄開唱，引起極大討論度，當初門票開賣時將近9萬張門票秒殺，導致網路上黃牛猖獗，用翻倍價格轉賣門票，也有人質疑有藝人持公關票入場，對此知名製作人詹仁雄也發文透露內幕，並在文中分析台灣女團現況，也提到S.H.E成員田馥甄，中肯發言被網友讚爆。
記者賴禹妡/台北報導
詹仁雄昨（20）日在臉書發文，裡頭提到BLACKPINK宣布要來台灣開唱時，老婆就囑咐他一定要買到票，甚至連高雄飯店都先訂好了，而公關票只要是圈內人都知道，開賣前其實透過關係買到票不難，至少能在更好的位置觀賞。
詹仁雄也在文中分析了台灣女團的現況，認為台灣是全世界最開放的地方之一，且明明華語市場比韓語大了數十倍，「重點是SHE只剩喜碧還沒小孩，整整20年沒有女偶像團體的故鄉怎麼看都不合理，那麼，我們何時才要開始這門賺錢又給年輕人希望的事呢？」
而詹仁雄文中提到田馥甄還沒有小孩一事也補充說明，「表示她還能繼續全心在歌迷身上，有道理嗎？小孩很花時間的」，中肯發言讓網友們點頭直呼，「小孩不是花時間，是吃時間」、「所以個人發展最成功就是Hebe啊」。