盧秀燕民調滿意度持續攀升 中市府：受肯定之處繼續努力
國民黨籍台中市長盧秀燕連任滿3個月，根據TVBS今日公布的民調結果，高達67%的台中市民對盧秀燕表示滿意，不滿意為11%，比去年7月競選連任前提升5%、不滿意比例減少7%。對此台中市政府表示，各項調查皆是市府施政參考，肯定處繼續努力，不足處檢討改進。
記者顏幸如／台中報導
根據《TVBS》民調中心今（21）日公布的最新調查結果，有67%民眾對盧秀燕的施政表現感到滿意（非常滿意23%、還算滿意44%）、11%不滿意、22%民眾未表示意見。與去年7月盧秀燕競選連任前的調查結果相較，本次滿意度回升5%，不滿意比例減少7%。該份民調於3月6日至8日晚間18:30至22:00進行調查，共接觸882位20歲以上台中市民。
交叉分析發現，滿意度最高的是50-59歲民眾的76%；30-39歲民眾滿意度由上次的61%上升至72%，提升幅度最多。西屯南屯區對盧秀燕滿意度提升15%，達78%；北屯區也從60%提升至70%；豐原潭子地區由64%略降為61%，是唯一下降的地區。
國民黨認同者對盧秀燕滿意度高達94%，民進黨認同者滿意度維持38%，但不滿意比例減少1成左右至31%，滿意比例高於不滿意。中立選民滿意度從61%增至68%，不滿意僅為8%，另23%未表示意見。
盧秀燕以得票率59.35%、得票數79萬9107票，大敗對手民進黨蔡其昌連任成功，近來國民黨內要她參與下屆大選的呼聲甚囂塵上，目前的多份媒體民調，顯示盧秀燕好感度正不斷上升。呼應支持者所言「藍營無敵人、綠營選民也能接受」的說法。
對於民調滿意度，台中市府表示，各項調查皆是市府施政參考，肯定之處繼續努力，不足之處檢討改進。