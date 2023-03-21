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復古時尚弭平世代差距　日媒：消費走向「消齡化」時代

▲日本媒體表示，消費正走向「消齡化」時代，不同年齡層的消費者，彼此的壁壘逐漸被打破。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲日本媒體表示，消費正走向「消齡化」時代，不同年齡層的消費者，彼此的壁壘逐漸被打破。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

復古元素一直是時尚界不敗經典，但嗅覺敏銳的你一定有所發現，近年復古風特別強勢，比如《灌籃高手》電影版以及《捍衛戰士：獨行俠》，一部是90年代的漫畫、一部是1986年首映的電影續集，但卻雙雙在票房上獲得巨大成功。而中國去年也刮起「王心凌男孩」風潮，對過去流行樂界的懷念被認為是關鍵內核。有日本媒體就指出，消費正走向「消齡化」時代，對不同年齡層都有號招力的產品，就能爆發出超高人氣。

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據《日經中文網》報導，《灌籃高手》電影版在漫畫連載完結的26年之後，才拍成電影，當初製作公司預期觀眾可能會集中在30～40歲的粉絲，這群人在《灌籃高手》漫畫連載時正是最風靡的青少年，不過最終票房非常成功，實際上10～50歲的觀眾都踴躍入場，很多當年沒看過漫畫，或當年看漫畫時已經步入中年的消費者，都對電影給予熱烈支持。

類似的現象也出現在《捍衛戰士：獨行俠》以及日本樂團「Back number」上，兩者的粉絲族群都呈現出明顯的跨世代特徵，世代間的壁壘被打破，不同年齡都能從相同的電影和音樂中找到感動。

《日經中文網》引述了「博報堂生活綜合研究所」的問券調查，博報堂自1992年開始進行日本社會中食衣住行等生活方式的研究，他們發現在問券詢問的366個可比較項目中，不同年齡層間差距明顯縮小的有70個項目，差距擴大的則僅有7個項目。換句話說，不同世代的價值觀和消費取向，正在融合。

舉例來說，1992年時，有85.2％的60多歲受訪者排斥在女性上司手下工作，但到了2022年，排斥在女性上司手下工作的60多歲受訪者只有26.6％，這數字大幅向20多歲受訪者靠近。

《日經中文網》分析，過去常認為日本進入高齡化社會，但實際上更像是走向「消齡化」，平均年齡接近50歲的日本，不同世代的價值觀越來越接近，越能同時掌握各年齡層消費者的喜好，產品越能成功。

《日經中文網》指出，就像麥當勞與優衣庫（UNIQLO），這兩家品牌都展現出很強的跨世代吸引力，客層從青少年到中高齡者都囊括其中。《日經中文網》最後結論，「消齡化」時代的消費浪潮，考驗公司定位商品和服務的重塑力，不過若可以抓住這股趨勢，就能獲得從市場脫穎而出的機會。

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