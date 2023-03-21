復古時尚弭平世代差距　日媒：消費走向「消齡化」時代

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類似的現象也出現在《捍衛戰士：獨行俠》以及日本樂團「Back number」上，兩者的粉絲族群都呈現出明顯的跨世代特徵，世代間的壁壘被打破，不同年齡都能從相同的電影和音樂中找到感動。
《日經中文網》引述了「博報堂生活綜合研究所」的問券調查，博報堂自1992年開始進行日本社會中食衣住行等生活方式的研究，他們發現在問券詢問的366個可比較項目中，不同年齡層間差距明顯縮小的有70個項目，差距擴大的則僅有7個項目。換句話說，不同世代的價值觀和消費取向，正在融合。
舉例來說，1992年時，有85.2％的60多歲受訪者排斥在女性上司手下工作，但到了2022年，排斥在女性上司手下工作的60多歲受訪者只有26.6％，這數字大幅向20多歲受訪者靠近。
《日經中文網》分析，過去常認為日本進入高齡化社會，但實際上更像是走向「消齡化」，平均年齡接近50歲的日本，不同世代的價值觀越來越接近，越能同時掌握各年齡層消費者的喜好，產品越能成功。
《日經中文網》指出，就像麥當勞與優衣庫（UNIQLO），這兩家品牌都展現出很強的跨世代吸引力，客層從青少年到中高齡者都囊括其中。《日經中文網》最後結論，「消齡化」時代的消費浪潮，考驗公司定位商品和服務的重塑力，不過若可以抓住這股趨勢，就能獲得從市場脫穎而出的機會。