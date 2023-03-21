繁星仔的告白！12年前「心虛讀交大電機」　最後下場曝光

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「3月放榜後其實非常憂心，因為我自知實力完全不到該校的水準」原PO表示「最後我到系上跟大部分同學都一樣，準時畢業、讀碩士、進IC設計公司工作，最後在新竹買房、結婚生子」他強調「繁星計劃是翻轉我人生的鑰匙，我很感謝教育部當初提供了這個入學管道， 繁星計畫充滿爭議，我不否認，但是沒有一個制度能創造齊頭式的公平，同樣是大考，也會有無法補習、沒錢請家教、備審資料資源應用的不平等問題」。
「人生所有選擇都是賭注，進明星高中或是留在社區高中，其實就決定了你的最佳升學管道，必須做好覺悟，最後不論是鄙視繁星的推甄或指考生，或是利用繁星釣車尾入學的同學，其實沒人會在意你入學的管道，那都只是一個過程，最後只會看你的成就跟實力，請把握手上的資源和未來的大學四年，無論牌的好壞，都要打出自己不會後悔的局！」
貼文一出，不少繁星的同學也出面鼓勵表示「很感謝繁星+1，偏鄉學校學測67上交大，因為很怕跟不上大家導致一進大學就很認真，最後第一名畢業推甄上台大，也是第一名畢業」、「9年前也是繁星上了考不到的學校，當初學測42，後來系排名第4畢業，屌打超多人，很喜歡最後一句的鼓勵！勉勵繁星上的同學」、「我也是繁星上台大，高中在校總成績三年幾乎都全校第一，最後3%畢業，我就是那種大考較容易失常人，繁星讓我翻轉人生，台大人很聰明不否認，但我覺得我夠努力，也沒有比別人差太多，重點是對自己的態度」。