傳辦畢業展為侯備戰2024？新北市府：施政報告被穿鑿附會

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市府也說明，行動治理、簡政便民為侯市長重要政策，因此上任後民政局立即規劃辦理，深入了解各區基層的大小問題；強調歷年辦理期間均為一月至三月開起，111年因為疫情延至五月開始辦理，而今年的恢復往常從三月份開始，場次安排方面，依往例請各區公所事先蒐集里長意見，時程常需配合各區狀況做動態規劃，行動治理實施已邁入第五年，在地人士都很了解相關的程序安排。
市府表示，遺憾種種努力遭到有心人士扭曲揑造為市長無心市政的假象，盼其切勿為了刻意的政治操作，罔顧事實，進行惡意的攻擊。
民進黨新北市議員顏蔚慈、黃淑君、李宇翔及翁震州今日也對此傳聞發表看法。顏蔚慈表示，侯市長第二任都未滿百天，就在籌備畢業典禮，令人啼笑皆非，不知是要凸顯無心市政還是市政死當；黃淑君提到侯為了選總統，提前辦理里基層的行動座談會，至今辦了永和與深坑兩場次，預計本週末辦理五股場次，然而民政局卻對於全市行動座談會毫無完整規劃，甚至連兩週內的辦理情形都一問三不知。
李宇翔也跟進說到侯只顧黨內提名鬥爭、無心市政，連行動座談會的時程都無法規畫安排，4月份還要接連辦侯友宜的畢業典禮，讓基層公務員無所適從，疲於奔命；最後翁震州則是認為，「好好做事」既然是侯的座右銘，辦地方座談會就應該即早規劃，讓民代、里長及里基層民眾能夠完整提供地方建議，不要為了配合侯雜亂無章的行程，匆忙舉行，將地方座談淪為侯市長選總統的人形背板。
侯友宜是在上午在市府出席民間企業捐贈復康巴士記者會，媒體記者問到外傳市府正在著手準備畢業展，其中有4月中要串連北北基桃簽屬合作備忘錄打團結牌。對此，侯友宜表示，4個首都的市長，上任以來都緊密的聯繫，最重要是建構北台灣能夠共好跟共榮，為4個城市的市政建設大家齊步、同心齊力，讓城市的進步，能被民眾感受到有長足的發展，會全力以赴，攜手共好。