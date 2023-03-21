「微創射頻消融手術」讓在意的甲狀腺結節變小

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奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成表示，甲狀腺結節8至15%大約是惡性，一般多為良性，甲狀腺結節常經由健康檢查或是其他目的的影像學無意間發現的，通常跟年紀、性別、輻射暴露和家族史等風險有關。經由臨床症狀或是身體檢查發現之甲狀腺結節盛行率大約是4%，其中女性為6.4%而男性為1.5%，而實際上的盛行率可能高達20至50%。大多數的甲狀腺結節都是沒有症狀，但是15%的結節體積會逐漸變大，後續造成美觀上的問題或是壓迫的症狀。
葉美成說明，甲狀腺結節大多無明顯症狀，但結節較大時，除了腫脹外若壓迫氣管或食道恐會導致呼吸及吞嚥困難。如果確認甲狀腺結節為良性且病人本身主觀感覺沒有造成外貌問題或是壓迫的症狀可以考慮觀察且定期追蹤。如果結節已經引起上述症狀，或是大小有在變大中，可以考慮傳統的開刀，或是新技術「甲狀腺結節微創射頻消融手術」。
葉美成指出，「甲狀腺結節微創射頻消融手術」為門診手術，患者施行局部麻醉，經由超音波導引下，將電極針放入甲狀腺結節內，藉由交流電的釋放，周邊組織分子會相互摩擦產生熱能，再透過熱能使局部組織產生凝固性壞死，進而讓甲狀腺結節縮小。手術後需要6至12個月的時間讓甲狀腺結節由腺體自行吸收代謝，一般來說甲狀腺結節可以減少一半或以上的體積。甲狀腺消融術做完後，結節並不會因此而消失，但可以讓結節慢慢縮小。
葉美成表示，甲狀腺結節的治療方式不只一種，除了開刀之外、微創消融手術也是一個選項，是一個全自費的門診手術。不需住院、不需插管、局部麻醉、傷口小且通常沒有疤痕，手術當天即可返家。甲狀腺結節是否適合開刀或是射頻消融術，可以請內分泌新陳代謝科專科醫師評估。