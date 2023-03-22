普發6000「登記入帳」今開跑！線上申請4步驟一次看懂

內幕／賴清德出馬解難題　何博文長考2個月點頭再戰淡水

▲何博文今日召開記者會宣布轉戰新北第一選區，挑戰國民黨現任立委洪孟楷。（圖／民進黨提供）
▲何博文今日召開記者會宣布轉戰新北第一選區，挑戰國民黨現任立委洪孟楷。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

新北市黨部主委何博文去年宣布不參選議員連任，劍指2024立委態勢明朗，而本命區板橋現任立委皆為民進黨籍，執意登記參選必定不利大選整合，據了解黨主席賴清德上任後出馬協調整合，希望以國會席次最大化為前提，期盼何博文轉戰新北第一選舉區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山），何博文為此長考2個月時間，最終答應再戰淡水，今（22）日上午召開記者會說明，跨派系立委陳歐珀、吳琪銘與沈發惠也出席象徵團結顧大局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
何博文在上屆立委登記參選板橋西區，挑戰蘇系立委張宏陸，最終在府院黨高層下，何博文在黨中央哽咽宣布退選，畫面仍歷歷在目，而去年九合一大選，何博文宣布不競選連任議員，交棒給辦公室主任黃淑君，劍指2024立委選舉。

何博文投入立委選舉已成定局，其在板橋擔任議員8年時間，又順利交棒給子弟兵，外界評估在本命區參選機率高，但卻遲未宣布瞄準板東、板西，讓人霧裡看花，原因在於黨主席賴清德出馬解決難題，希望以國會席次最大化為前提，期盼何博文顧全大局，轉戰新北第一選舉區。

據了解，湧言會要角顏曉菁、立委趙天麟、何博文與議員們，上周四下午於立院會議室開會，長達3個小時時間，過程中更傳出「何博文凍蒜！」加油聲浪，何博文也在會中提及黨主席賴清德提議，由於當時呂孫綾仍未鬆口是否參選，也憂心屆時恐登記第一選區也要面臨初選，直到昨凌晨深夜呂臉書發文，終讓態勢明朗。

知情人士指出，何博文在2012年代表綠營赴新北第一選區挑戰國民黨立委吳育昇惜敗，2年後在板橋捲土重來當選議員，在板橋深蹲8年後重回第一選區力拚洪孟楷，12年過去，林口、泰山人口加總已遠超過淡水，九合一子弟兵李宇翔甫勝選新北第二選區議員（林口、泰山、五股），何博文在競選期間手把手帶著勤跑地方，不僅具全國知名度且戰力十足，再加上地方家族的奧援，絕對有本錢與洪孟楷一戰。

另有黨內人士透露，何博文擔任新北市黨部主委，有別於同樣不爭取議員連任的李坤城，在去年九合一推派辦公室主任參選，讓黨內競爭者頗有微詞，還在宣布選舉倒數之際喊出「搶救」惹怒其他候選人，更揚言何博文若登記參選板橋立委，絕對選到底「喇臭」，若真在板東、板西初選脫穎而出，派系間新仇舊恨勢必不利於大選。

該人士說，如今賴清德親自出馬解決新北難題，何博文不挑戰蘇系張宏陸、英系羅致政轉戰第一選區，該區蘇系呂孫綾與英系議員鄭宇恩禮讓主委再戰淡水，化解一觸即發派系內鬥，更盼能縫補過往難癒傷痕。

何博文今日也將在派系立委王定宇、趙天麟、林楚茵與議員們的陪同下，召開記者會宣布轉戰淡水，跨派系立委包括陳歐珀、吳琪銘與沈發惠也出席參加，展現團結顧大局精神，鄭宇恩雖因故無法出席，受訪時強調會全力支持黨提名人選。

深夜宣布不選立委！呂孫綾：全力支持賴清德參選2024總統

賴清德會英系中市議員　探立委艱困選區現況

總統民調落後賴清德　侯友宜：民調如浮雲、全力以赴

藍營失190萬支持者！最新民調：侯友宜遭賴清德超車11.4%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀