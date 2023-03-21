宋濤會見商總許舒博一行　稱為兩岸交流開好頭

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宋濤說，中共總書記習近平在今年新年賀詞強調「兩岸同胞一家親」，「兩岸同胞要相向而行，攜手並進」。順應兩岸民眾「要和平、要發展、要合作」的意願，這次商總代表團來大陸，是兩岸交流的一項重要活動。
他表示，相信這次的參訪會為兩岸交流「開一個好的頭」，會有更多的團前來大陸來訪。
宋濤也說，商總長期以來「堅持九二共識」，促進中國大陸經濟建設發展，也做了很多有利的事，對此給予高度評價與肯定。他很樂意聽取對兩岸關係發展與和平的建議。
許舒博則指出，兩岸交流幾十年，是不可能中斷的。目前在台灣雖然有不同的聲音，但兩岸之間，尤其經貿交流「已經是40%幾的情況」，交流更不可能中斷。
他說，這次前來希望能夠啓動交流，並能夠盡快的擴大交流。當中，台灣跟大陸的經貿不能夠因為有任何的因素而將之中斷，因為兩岸經貿是依存且互補的關係。
許舒博提到，兩岸很多產業鏈是在一起的，這次也有多訴求，包含農產品、食品的部分，以及金融的布局。
據指出，許舒博一行人預計在大陸停留一週左右，除與當地台商座談外，還將拜訪國台辦、證監會、保監會、銀監會及農業單位等。
商總此行將以「重啟會談，恢復交流」為目標，聚焦5大議題，包括重啟兩岸觀光文化旅遊、重啟進口農漁特產品、協助食品加工業排除困難、重啟金融會談，協助金融產業加速布局、爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到相同待遇與支持。
除商總外，全國工業總會也預計在4月中旬由理事長苗豐強率團訪問北京等地。（編輯：邱國強）1120321