黃小柔老公「心跳每分剩51下」急裝支架！躺病床逼哭她
藝人黃小柔與大12歲的老公「睿哥」結婚多年，時不時會在社群平台放閃曬愛，讓許多網友們感到羨慕。怎料，黃小柔今（21）日卻發文表示，老公這幾天心臟不舒服，便趕快拉著他去就醫，一得知心跳慢到每分鐘只剩51下，就讓她相當著急，所幸提早發現治療才沒有大礙，也藉此呼籲大眾，「人真的不能小看一些警訊，不以為意很容易會出大事。」
記者詹鎰睿、侯家瑜/綜合報導
黃小柔在貼文中表示，「這幾天睿哥突然心臟不舒服，從一開始的胸悶到有點酸痛，我越看越不對勁，趕緊帶他到醫院看診。」結果做完整個心臟檢測後，醫師則告知，可能是因為心血管萎縮導致缺氧，所幸醫師也快速安排好治療時間，「今天開始他也要進入支架人生，感謝專業團隊治療結束，一切都很順利平安。」
黃小柔提到，「還好提早發現，來到醫院心跳都慢到只剩51！」再看到結束治療後的老公，逐漸恢復氣色與狀況，這才讓她鬆了一口氣，「看他躺在病床，我還是捨不得的大哭，真的別嚇我啊…我可撐不住這樣的驚嚇。」
黃小柔坦言，近年來身邊的親朋好友來來去去，讓她產生很多感觸，「除了更珍惜身邊所有，我開始去接觸更多健康營養的資訊與培養運動習慣，真的要對自己健康負責，好好呼吸，好好吃飯，好好的生活作息，身體不會辜負你。」
最後，她說未來會認真監督老公的飲食，「畢竟睿哥大我12歲，看起來年輕也不能這樣輕忽啊！不能再讓身體輕易遇到危機」，也藉此呼籲大眾，「有任何不舒服千萬要去看醫生，不要忍…現在醫療發達，我們又有健保，真的很幸福，祝福大家有個健康的彩色人生。」對此，黃小柔經紀人也向《NOWnews今日新聞》回應：「下午的時候嚇壞了，現在處理完好多了！」