習近平再抵克宮與蒲亭展開正式會談　代表團聲勢浩大

中國國家主席習近平抵達莫斯科進行為期3天的訪問，俄羅斯總統蒲亭在克里姆林宮歡迎習近平的到訪，兩人昨日在正式會談前已先共進晚餐並進行長達4個半小時的一對一談話，而今天習近平再次抵達克里姆林宮，並率領大批中國代表團成員，與俄羅斯總統蒲亭和俄方代表團成員進行正式會談。
記者倪浩軒/綜合報導
習近平與蒲亭在昨日的談話中，雙方展現友好態度，蒲亭先是恭賀習近平連任國家主席，並形容習近平是自己「親愛的朋友」（dear friend），習近平則告訴蒲亭，中俄兩國有相似的目標，可以一起合作實現。蒲亭更提到俄烏戰爭，並承諾會保持開放態度，討論所有能夠解決衝突的方案。
而今日的正式會談，克里姆林宮鋪上紅毯隆重歡迎，現場還有軍方銅管樂隊演奏兩國國歌致意，目前會談還在進行中，尚不確定雙方是否會具體簽署協議或發表聲明。根據《BBC》報導，正式會談最有可能聚焦在三個議題，分別是烏俄戰爭、經濟合作、貿易往來，在經貿上俄羅斯現在是中國最大的石油進口國，兩國往來密切，可能會繼續發展戰略夥伴關係。
而北約秘書長史托騰柏格則在習蒲會的同時，在北約的記者會上表示，目前還沒有看到證據證明中國正在向俄羅斯運送武器，但有看到一些跡象顯示，俄羅斯將會提出這個要求，而北京正在考慮。
史托騰柏格警告中國，不要向俄羅斯提供殺傷性武器，否則就是支持「非法戰爭」。