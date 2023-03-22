最高溫將破36度！今天全台「烤蕃薯」 週末變天北部防雨
今（22）日至週五（3/24），受到南方氣團影響，全台大都晴時多雲，白天「暖熱如夏」、早晚稍涼，中央氣象局表示，今天除了中南部、東半部外，就連北台灣白天高溫都能突破攝氏30度，可說是近期最熱的一天，而週六（3/25）東北季風增強時，北台灣將出現攝氏7至8度的有感降溫，下週台灣將迎來首波「春雨」，預估降雨主要將在中部以北。
記者張志浩/綜合報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日各地區的最高氣溫將升至攝氏32度至36度，台東及花東縱谷因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升至攝氏36度以上，明（23）日起，西半部清晨及金馬易有霧，今日各地區平地氣溫部分，北部攝氏18至32度，中部攝氏19至35度，南部攝氏19至36度，東部攝氏18至36度。
吳德榮提及，最新模式模擬顯示，週沒兩天（3/25至3/26）受鋒面影響，北部及東半部有局部陣雨，中部也有局部短暫陣雨；週六中部以北部分地區，有聽聞「春雷乍響」的機率。北台氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。下週一起鋒面仍在華南至台灣一帶活動，期間鋒面附近的雨帶偶有觸及台灣的機率，對北部、東半部影響較大，愈往南所受影響愈小。
針對各地的暖熱天氣，氣象局也持續針對台南市、高雄市、花蓮縣和台東縣發布「高溫黃色燈號」。提醒民眾，溫暖天氣持續到週五（3/24），週六東北季風增強後降溫明顯，其中北台灣週五的高溫還有攝氏26度，但到了週六就只剩下攝氏19至20度，提醒民眾一定要留意溫差變化，適時搭配衣物穿搭。