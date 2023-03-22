經典賽／日墨之戰最終逆轉！網封本季最精彩：比動漫更神
世界棒球經典賽（WBC）昨（21）日舉辦四強賽第二場，日本對陣墨西哥，期間日本一路苦戰，於9局下才終於贏來逆轉，以6：5奪得冠軍賽門票。這場比賽除了「村神」村上宗隆敲出再見二壘打外逆轉賽局之外，周東佑京以10.3秒的速度越過三個壘包回到本壘得分也是關鍵，就有球迷發文狂讚這場比賽，直呼「超經典！超越漫畫的現實」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，表示21日的日墨之戰宛如「神仙打架」，比賽情節就像有劇本一般，每刻都出現奇蹟，甚至還差一點出了個「墨西哥總統」，而最後日本逆轉勝的結局更像是日本動漫，認為這場比賽「在歷屆經典賽可以名列歷史了吧」，「大家覺得有超越朗神封神那場了嗎？」。
推文一出，眾人紛紛在留言區下狂讚日墨之戰，「有欸，這場真的很讚」、「辦經典賽就是為了這種比賽」、「這場已經值得做一篇漫畫或動畫」、「漫畫都不敢這樣畫，太神啦」、「投手、守備、打擊都精彩，真的好看」、「超經典，超越漫畫的現實」、「洗個澡出來就逆轉了，漫畫劇情都是真的XD」。
許多人認為日本隊的表現尤為精彩，「日本專出經典戰」、「日本隊出去比賽都有這種驚奇，足球棒球都是」、「日本運動比賽各種漫畫情節上演」、「誰再說村上柏融，我見一個嗆一個」、「村神早就是神了」 。