普發6000今登記！「8銀行」超佛回饋懶人包　再現賺5百元

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1、數位銀行Richart新戶優惠：新戶於專屬活動網頁登錄專屬代碼並完成指定任務，最高可享現金回饋1,000元（新戶 300元＋Richart Mastercard 悠遊金融卡任刷一筆享 200元＋申購指定外幣專案享500元）。
2、於台新行動銀行APP領取「翻倍6,000活動券」，以「登記入帳」方式領取6,000元，完成後可再抽6,000元，還可領取包含肯德基、必勝客、漢堡王等五大品牌優惠券。
3、使用台新ATM提領6,000元即可參加抽獎，最高可抽台新Point 6,000點（1點等於新台幣1元），並可獲得全家、OK、新光三越等優惠。
4、使用台新ATM提領、線上登記Richart帳戶或一般帳戶領取6,000元，都可額外獲得台新Point「1點序號」，憑序號於Richart Life APP中的「一點抽」專區參加抽獎，最高有機會抽中6,000元等值好禮 。
二、玉山銀行
1、新戶優惠：至6月30日前首次開立玉山臺幣和外幣數位帳戶，月月送免費跨提轉3＋3次，線上開戶流程填入活動代碼並完成指定任務，享價值新臺幣500元專屬好禮。
2、使用玉山帳戶「登記入帳」並完成活動登錄，即可參加2023/5/17（三）年息4.38%美元優利定存搶購。
三、國泰世華銀行
選擇國泰世華銀行帳戶「登記入帳」，並於5/15前成功入帳者，於活動期間（2023/4/15至5/15）刷CUBE卡於全聯、全家便利商店、萊爾富消費且登錄成功，享0.5%小樹點（信用卡）加碼回饋，每正卡戶上限200點。
四、兆豐銀行
兆豐銀行因應普發政策，推出「政府發現金 兆豐狂送 6,000 刷卡金轉轉樂」抽獎活動，4/7前綁定兆豐銀行LINE個人化服務，並在活動期間以兆豐信用卡/VISA金融卡累積新增一般消費達抽中金額，即可抽6,000元、666元、66元及 6元刷卡金等獎項。
五、中國信託銀行
1、中信My Way數位會員新戶優惠：送OPEN POINT6點（數量有限，贈完為止，每人限贈1次）。
2、憑「全民共享普發現金」中信銀交易明細表可獲7-ELEVEN門市商品指定優惠券。
3、送最高總價值6000元優惠大禮包，限中信My Way數位會員領取，每人限領1次。
六、台北富邦銀行
1、富邦奈米存數位帳戶新戶優惠：自開戶日起180天，台幣活儲享2%年息（限額新臺幣10萬元）；自開戶日起180天，美元活存享三個月定存牌告計息（目前3.25%）（限額美元1萬元）；跨行提款轉帳合計每月10次免手續費。
2、用台北富邦銀行帳戶（含一般及數位帳戶）「登記入帳」成功者，每筆成功入帳享一次抽獎機會，每人最高享五次抽獎機會（包含客戶本人，另最多代領4位未滿13歲子女），獎項為現金600元，共計1,000名。
七、將來銀行
1、新戶優惠：即日起至3月29日，新開立銀行帳戶並完成裝置綁定的客戶，可獲存款額度5萬元，加息最長90天的「Ｎ倍券」好禮及3.505%活儲利率，加息期間利息收入將高達432元。前述新戶完成登記政府普發6000元入帳將來銀行帳戶，並在5月底前使用「將將卡」單筆消費滿1688元，可再獲回饋500Ｎ點（1Ｎ點＝1元），優惠價值加總近千元。
2、選擇將來銀行「登記入帳」，且普發現金之6,000 元於5月31日前實際入帳活動對象本人於將來銀行帳戶活期（儲蓄）存款帳戶，並於活動期間刷「將將卡」任刷一筆消費，即可享抽6萬N點），名額10名。
八、LINE Bank
選擇LINE Bank「登記入帳」的民眾，有機會抽 iPhone 14 128GB，而且新戶申辦綁定 LINE 帳號、快點卡刷卡單筆滿千都能抽獎。由於普發現金開放民眾替未滿 13 歲的家人代領，LINE Bank 開放代領一次，可抽獎一次，入帳次數越多，抽獎次數越多。
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