菸防法上路、學生側門旁吸菸　台學聯：防治效果比舊法爛

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台學聯昨天於臉書指出，去年就向立法院衛環委員會表達擔憂，指出校園全面禁菸必將造成吸菸轉向死角，不可能「禁菸即戒菸」，衛環委員會各委員卻輕忽，放行即將造成大專校院菸害橫行的新版《菸防法》修正通過。
台學聯表示，今年初，再次表達《菸防法》施行必將導致菸害問題橫生，教育部甚至在總統公告前，即違法下令撤除吸菸區，此外，教育部所提出的多項配套措施，依據現行校園菸防經驗與近20年的衛福部統計數據來看，在大專校院違規抽菸的取締成功率僅有不到百分之一，根本不可能阻止菸害發生。
台學聯表示，3月7日曾到教育部前抗議，批評政策倉促上路、教育部未提供完善指引給予各校，造成校園菸害防治亂象，但教育部對學生訴求「不讀不回」，不負責任的希望各校自己想辦法，如建議各大專校院可以「自行制定針對加熱式菸品載具的管理規定」，明明母法並未規範加熱式菸品載具的持有行為；募集學生組成志工巡邏隊舉牌提醒不得吸菸；教育部還特別點出「加強住宿生與進修部學生宣傳」，完完全全就是堂而皇之的歧視！
台學聯說，教育部明知各校沒有充足資源可以制定完善的菸害防治政策，卻依然放行《菸防法》，留給各校自己想辦法，權益被犧牲的永遠是校內教職員工生。
距離《菸防法》急就章過了2個月，台學聯觀察到各大專校院已經開始出現亂象，部分大學出現違法與荒謬的菸害控管政策，如國立聯合大學的校門口人行道出現「用臉盆裝著的菸蒂」；輔仁大學已有人「就在側門旁邊吸菸」；元智大學校方制定菸害取締罰則，對學生收取的罰鍰將會放到校方口袋中。
台學聯說，請問「學校裡面沒得抽，校外我就不管你」的鴕鳥心態，就是國健署、教育部擁護的「無菸校園」政策嗎？學校看不懂法規，胡亂引用法規企圖拓展財源，就是主管機關對學校做足的溝通嗎？
台學聯批評，教育部、國健署、立法院修完法規之後就拍拍屁股走人，完全無意處理後續衍生問題，對於修法沒有成效、配套擬定不願見面、記者會遞交訴求完全已讀不回，該會嚴厲譴責國健署、教育部對大學菸害防制的輕視，更對其無視學生提出的警告表達不滿。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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