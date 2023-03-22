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菸防法上路、學生側門旁吸菸　台學聯：防治效果比舊法爛

▲菸防法今（22）日上路，大學校園撤除吸菸區，出現學生在校園周邊吸菸亂象。（圖／台灣學生聯合會提供）
▲菸防法今（22）日上路，大學校園撤除吸菸區，出現學生在校園周邊吸菸亂象。（圖／台灣學生聯合會提供）

記者李琦瑋／台北報導

《菸害防制法》部分條文修正今（22）日正式上路，將禁菸年齡提高至「20歲」、校園全面禁菸等，教育部日前就要求各大專校院在2月底前撤除校內所有吸菸區及有關器物。台灣學生聯合會指出，校園全面禁菸造成吸菸轉向死角，有學生在學校側門旁吸菸、校門口出現「用臉盆裝著的菸蒂」等亂象，以往學生可以藉由避開吸菸區而躲避二手菸，現在學生卻處處難防菸害，「新法所造成的菸害防治效果比舊法還要爛」。

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《菸害防制法》修正案在1月12日三讀通過，並在2月15日經總統修正公布，將禁菸年齡從18歲提高至20歲，並擴大禁菸場所，如各級學校（包括大專院校）、幼兒園等全面禁菸。教育部也在2月21日發文各大專校院，要求落實菸防法規定，在2月底前撤除校內所有吸菸區及吸菸有關器物，並於所有出入口設置明顯禁菸標示。

台學聯昨天於臉書指出，去年就向立法院衛環委員會表達擔憂，指出校園全面禁菸必將造成吸菸轉向死角，不可能「禁菸即戒菸」，衛環委員會各委員卻輕忽，放行即將造成大專校院菸害橫行的新版《菸防法》修正通過。

台學聯表示，今年初，再次表達《菸防法》施行必將導致菸害問題橫生，教育部甚至在總統公告前，即違法下令撤除吸菸區，此外，教育部所提出的多項配套措施，依據現行校園菸防經驗與近20年的衛福部統計數據來看，在大專校院違規抽菸的取締成功率僅有不到百分之一，根本不可能阻止菸害發生。

台學聯表示，3月7日曾到教育部前抗議，批評政策倉促上路、教育部未提供完善指引給予各校，造成校園菸害防治亂象，但教育部對學生訴求「不讀不回」，不負責任的希望各校自己想辦法，如建議各大專校院可以「自行制定針對加熱式菸品載具的管理規定」，明明母法並未規範加熱式菸品載具的持有行為；募集學生組成志工巡邏隊舉牌提醒不得吸菸；教育部還特別點出「加強住宿生與進修部學生宣傳」，完完全全就是堂而皇之的歧視！

台學聯說，教育部明知各校沒有充足資源可以制定完善的菸害防治政策，卻依然放行《菸防法》，留給各校自己想辦法，權益被犧牲的永遠是校內教職員工生。

距離《菸防法》急就章過了2個月，台學聯觀察到各大專校院已經開始出現亂象，部分大學出現違法與荒謬的菸害控管政策，如國立聯合大學的校門口人行道出現「用臉盆裝著的菸蒂」；輔仁大學已有人「就在側門旁邊吸菸」；元智大學校方制定菸害取締罰則，對學生收取的罰鍰將會放到校方口袋中。

台學聯說，請問「學校裡面沒得抽，校外我就不管你」的鴕鳥心態，就是國健署、教育部擁護的「無菸校園」政策嗎？學校看不懂法規，胡亂引用法規企圖拓展財源，就是主管機關對學校做足的溝通嗎？

台學聯批評，教育部、國健署、立法院修完法規之後就拍拍屁股走人，完全無意處理後續衍生問題，對於修法沒有成效、配套擬定不願見面、記者會遞交訴求完全已讀不回，該會嚴厲譴責國健署、教育部對大學菸害防制的輕視，更對其無視學生提出的警告表達不滿。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 


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