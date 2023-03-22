台中工人「連枷胸」插管搶救　霸氣老闆一句話暖哭醫師

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杜承哲表示，檢查發現患者右側肋骨竟然前前後後斷了11處，左邊也斷了3處，整個右胸向內凹陷，不知道是出了車禍還是被棍棒敲打，胸腔內也累積將近1公升出血，情況十分嚴重，患者在加護病房還沒過幾小時，當然就喘不過氣，一下子就被插管，診斷為「連枷胸」。
隔天，杜承哲從探視患者的同事們口中得知，「這老兄獨居已久，沒有家人也沒有保險和存款」，雖然「連枷胸」去年7月已被納入健保給付範圍，但是給付上限是3片固定用的骨板。杜承哲指出，「患者需要手術的部分右側就有8處，金額還有很大的落差！」
杜承哲說，「我正在煩惱，他的夥伴們（也是同事）突然說：『老闆娘說她來處理！』我很驚訝也半信半疑，想說真有這麼好的頭家嗎？還真的，我解釋手術和醫療費用，老闆一口答應，後續也爽快地來簽同意書。」之後老闆娘來到醫院，霸氣簽下手術同意書。
幸好患者經歷兩次手術，10幾天的住院就出院，精神、食慾都不錯，也答應醫師「現在滴酒不沾了」，雖然已記不得當晚發生了什麼，但杜承哲告訴他：「不要緊，你需要記得的也只有一件事：『這麼好的老闆，你很難再遇到了』！」
杜承哲感動直呼，「在台灣，強迫人超時工作、讓你的薪水上繳公積金、非要看到你血尿不可的老闆已經夠多了。能親身參與這樣的故事，我很感動。」
網友看完紛紛留言，「真的是好老闆希望她一輩子事業順利發大財」、「祝福那位老闆生意興隆、事事順心」、「老闆娘好帥」。也有不少人分享自己遇到「霸氣老闆」，「傳產的老闆很多都這種個性，我之前手術住院時也有看到類似的狀況。隔壁床的病患，他的老闆來探視他，跟他說不用擔心錢的問題，要他好好休養。出院那天，老闆派人來幫他付清所有醫療費用，但多少錢，我就不知道了。」、「我也遇過一次，小時候家教家長聽到我開刀，直接塞超額手術費給我，要我不要擔心，一個中型藥局老闆，這種故事非常常見，至今仍然非常感激。」
人體肋骨共12對，連接胸椎和胸骨而組成胸廓，具有保護肺臟、心臟等重要器官的功能，並隨著呼吸，配合橫膈膜活動而進行擴張與收縮。任何胸壁外在撞擊力都有可能造成肋骨骨折，大部分單純性的肋骨骨折只是裂開，不需手術治療，肋骨會自行生長癒合，但「連枷胸」病患就需要手術治療。
「連枷胸」是指肋骨3處或以上的部位發生骨折現象，去年被納入健保給付範圍，每名「連枷胸」病患以3個骨板及18支骨釘為限，每名病人最高給付20萬6253點，相當替患者及家屬省下20萬元治療費，估計健保一年投入1.052億點預算支應，約有510名病患受惠。