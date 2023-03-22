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台中工人「連枷胸」插管搶救　霸氣老闆一句話暖哭醫師

▲台中工人因「連枷胸」插管急救，老闆直接幫員工簽手術同意書，扛下工人所有手術治療費用。（圖／翻攝杜承哲醫師臉書）
▲台中工人因「連枷胸」插管急救，老闆直接幫員工簽手術同意書，扛下工人所有手術治療費用。（圖／翻攝杜承哲醫師臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台中一名工人日前因「連枷胸」得插管開刀，扣除健保負擔部分還有龐大手術費缺口，正當陪同就醫的同事們焦頭爛額時，霸氣老闆一句「我來處理」，扛下所有費用。暖心故事被主治醫師上臉書分享，網友留言大讚：「好老闆一生平安富貴！

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分享好老闆故事的腔外科主治醫師杜承哲任職於台中澄清醫院中港分院，他日前在臉書說，該名患者素日貪杯，事發前酒後回到宿舍，結果半夜睡醒感到右胸痛不行，趕緊吵醒宿舍夥伴們將他送醫。

▲「連枷胸」是指肋骨3處或以上的部位發生骨折現象，需要動手術治療。（示意圖／取自Pexels）
▲「連枷胸」是指肋骨3處或以上的部位發生骨折現象，需要動手術治療。（示意圖／取自Pexels）
杜承哲表示，檢查發現患者右側肋骨竟然前前後後斷了11處，左邊也斷了3處，整個右胸向內凹陷，不知道是出了車禍還是被棍棒敲打，胸腔內也累積將近1公升出血，情況十分嚴重，患者在加護病房還沒過幾小時，當然就喘不過氣，一下子就被插管，診斷為「連枷胸」。

隔天，杜承哲從探視患者的同事們口中得知，「這老兄獨居已久，沒有家人也沒有保險和存款」，雖然「連枷胸」去年7月已被納入健保給付範圍，但是給付上限是3片固定用的骨板。杜承哲指出，「患者需要手術的部分右側就有8處，金額還有很大的落差！」

▲醫師分享老闆在手術同意書上簽名，「能親身參與這樣的故事，我很感動。」（圖／翻攝杜承哲醫師臉書）
▲醫師分享老闆在手術同意書上簽名，「能親身參與這樣的故事，我很感動。」（圖／翻攝杜承哲醫師臉書）
杜承哲說，「我正在煩惱，他的夥伴們（也是同事）突然說：『老闆娘說她來處理！』我很驚訝也半信半疑，想說真有這麼好的頭家嗎？還真的，我解釋手術和醫療費用，老闆一口答應，後續也爽快地來簽同意書。」之後老闆娘來到醫院，霸氣簽下手術同意書。

幸好患者經歷兩次手術，10幾天的住院就出院，精神、食慾都不錯，也答應醫師「現在滴酒不沾了」，雖然已記不得當晚發生了什麼，但杜承哲告訴他：「不要緊，你需要記得的也只有一件事：『這麼好的老闆，你很難再遇到了』！」

杜承哲感動直呼，「在台灣，強迫人超時工作、讓你的薪水上繳公積金、非要看到你血尿不可的老闆已經夠多了。能親身參與這樣的故事，我很感動。」

網友看完紛紛留言，「真的是好老闆希望她一輩子事業順利發大財」、「祝福那位老闆生意興隆、事事順心」、「老闆娘好帥」。也有不少人分享自己遇到「霸氣老闆」，「傳產的老闆很多都這種個性，我之前手術住院時也有看到類似的狀況。隔壁床的病患，他的老闆來探視他，跟他說不用擔心錢的問題，要他好好休養。出院那天，老闆派人來幫他付清所有醫療費用，但多少錢，我就不知道了。」、「我也遇過一次，小時候家教家長聽到我開刀，直接塞超額手術費給我，要我不要擔心，一個中型藥局老闆，這種故事非常常見，至今仍然非常感激。」

人體肋骨共12對，連接胸椎和胸骨而組成胸廓，具有保護肺臟、心臟等重要器官的功能，並隨著呼吸，配合橫膈膜活動而進行擴張與收縮。任何胸壁外在撞擊力都有可能造成肋骨骨折，大部分單純性的肋骨骨折只是裂開，不需手術治療，肋骨會自行生長癒合，但「連枷胸」病患就需要手術治療。

「連枷胸」是指肋骨3處或以上的部位發生骨折現象，去年被納入健保給付範圍，每名「連枷胸」病患以3個骨板及18支骨釘為限，每名病人最高給付20萬6253點，相當替患者及家屬省下20萬元治療費，估計健保一年投入1.052億點預算支應，約有510名病患受惠。

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