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何博文宣布轉戰淡水　「正義金剛進化北海金剛」

▲何博文今日宣布挑戰新北市第一選區立委，跨派系立委與議員到場力挺。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.22）
▲何博文今日宣布挑戰新北市第一選區立委，跨派系立委與議員到場力挺。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.22）

記者陳威叡／台北報導

新北市黨部主委何博文今（22）日召開記者會，宣布投入新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山），強調扛起重責，不畏艱難以實際行動展現團結凝聚的力量，期許2024總統立委雙贏，感謝黨主席賴清德的感召與前立委呂孫綾、議員鄭宇恩的禮讓，他誓言將成為賴清德北海艦隊的一員，「正義金剛進化北海金剛！」記者會中包括新潮流立委沈發惠、正國會立委陳歐珀、吳琪銘與跨派系議員到場參加，象徵跨派系大團結精神。

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何博文表示，決定扛起重責，參選2024新北市第一選區立委，自己身為民進黨新北市黨部主委，不畏艱難以實際行動展現團結凝聚的力量，期許2024總統立委雙贏，守護台灣、建設家園。同時感謝所有從政路上支持他的人民頭家，也因這份恩情，讓他從政以來始終戰戰兢兢、全力打拚、絲毫不敢怠慢。

何博文說，特別感謝主席賴清德的肯定、鼓勵與感召，為了這個國家、為了成長的土地和家鄉，必須捲起袖子和主席一起打贏總統、立委選戰全力守護台灣的民主繁榮，此外自己為了爭取進入國會為人民做更多服務，毅然放棄議員連任機會，從今天起，將繼續承載更大使命，為堅定守護台灣、建設北海岸全力打拚。

何博文說，誓言成為主席賴清德競選總統北海艦隊的一員，正義金剛要進化成為守護北海岸的北海金剛，最後也特別感謝前立委呂孫綾、議員鄭宇恩相讓相牽成，自己必定全力以赴，結合各界的力量，成功完成使命。

而何博文記者會上，除了湧言會立委王定宇、趙天麟與林楚茵到場外，包括新潮流立委沈發惠、台北市議員許淑華、正國會立委陳歐珀、吳琪銘與英系新北市議員鍾宏仁也到場贊聲，象徵派系整合大團結氣勢。

許淑華指出，賴清德要從台灣頭贏到台灣尾，第一站就從淡水開始，今日全黨團結一致團結努力，要把何博文送進國會；吳琪銘則說，自己跟何博文是老朋友，過去在選舉時何博文總是義不容辭前來助選，如今其願意承擔第一選區，認真為台灣打拚，他絕對是全力相挺。

沈發惠說，新北第一選區值得民進黨深耕，自己過去擔任議員時就坐在何博文旁邊，兩人是好同事、好搭檔，更打趣說值得放下世紀棒球經典賽決賽，也要到場給予祝福與力挺。

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