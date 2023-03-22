何博文宣布轉戰淡水　「正義金剛進化北海金剛」

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何博文說，特別感謝主席賴清德的肯定、鼓勵與感召，為了這個國家、為了成長的土地和家鄉，必須捲起袖子和主席一起打贏總統、立委選戰全力守護台灣的民主繁榮，此外自己為了爭取進入國會為人民做更多服務，毅然放棄議員連任機會，從今天起，將繼續承載更大使命，為堅定守護台灣、建設北海岸全力打拚。
何博文說，誓言成為主席賴清德競選總統北海艦隊的一員，正義金剛要進化成為守護北海岸的北海金剛，最後也特別感謝前立委呂孫綾、議員鄭宇恩相讓相牽成，自己必定全力以赴，結合各界的力量，成功完成使命。
而何博文記者會上，除了湧言會立委王定宇、趙天麟與林楚茵到場外，包括新潮流立委沈發惠、台北市議員許淑華、正國會立委陳歐珀、吳琪銘與英系新北市議員鍾宏仁也到場贊聲，象徵派系整合大團結氣勢。
許淑華指出，賴清德要從台灣頭贏到台灣尾，第一站就從淡水開始，今日全黨團結一致團結努力，要把何博文送進國會；吳琪銘則說，自己跟何博文是老朋友，過去在選舉時何博文總是義不容辭前來助選，如今其願意承擔第一選區，認真為台灣打拚，他絕對是全力相挺。
沈發惠說，新北第一選區值得民進黨深耕，自己過去擔任議員時就坐在何博文旁邊，兩人是好同事、好搭檔，更打趣說值得放下世紀棒球經典賽決賽，也要到場給予祝福與力挺。