經典賽／日本奪冠！投手8人都還沒25歲 超強抗壓原因曝
世界棒球經典賽（WBC）日本隊在經歷昨（21）日宛如漫畫般逆轉情節的日墨戰後，今日對陣美國又以3:2驚險奪下冠軍，是日本隊繼2006、2009年奪冠後，睽違14年，隊史上第三座經典賽冠軍。對此，有網友發現日本隊的投手中，有不少年齡低於25歲的年輕人，難以相信他們竟能扛住大比賽的壓力穩定輸出，資深球迷紛紛點頭讚嘆「足夠的實力穩住心態」。
記者李惠婷/綜合報導
日本隊於今日冠軍賽迎戰美國隊，美國隊2局上就發威，利用手感火燙的Trea Turner開轟，不過日本隊2局下也由「村神」村上宗隆開轟，一棒追平比數，4局岡本和真又開轟，但8局上達比修有上陣後援，卻被Kyle Schwarber轟出一發全壘打，追到只差1分，還好9局上日本隊換上「二刀流」好手大谷翔平強力後援，最後他順利守住未失分，幫助日本以3:2擊敗美國拿下冠軍。
有網友在PTT發文，發現日本投手陣容中，有包含戶鄉翔征、高橋宏斗等8人都還沒25歲，最小的高橋甚至只有20歲，「但是他們都可以在WBC決賽對決MLB打者」，接著詢問「青棒時期台日應該是差不多的吧？為什麼一樣是年輕人進職棒後差距這麼大？」。
文章發出引起眾多關注，球迷們解釋是日本選手訓練量大，大場面也見更多，自然心態上和實力上都穩妥許多，「大場面見多了」、「甲子園訓練吧」、「日本人訓練量大啊」、「有實力而且相信自己的實力才不會怯場」、「他們真的強到實力有心臟有」、「你的心態來自於你的實力」、「大谷：學弟仔，MLB就當甲子園打就好」、「因為日本打棒球的人口多，政府對體育認真重視」、「從高中就處在高競爭環境，面對壓力也習慣了吧，甲子園就算超級強隊也難言必勝，每一場壓力都很大」、「甲子園輸一場3年的努力就結束，這種賽制每一場都當最後一場來打，會怕的早就被淘汰了」。