補班咖啡來了！全家特濃拿鐵買1送1 抹茶拿鐵也買1送1
本週六（25日）又迎來補班日！為了應援上班族提起精神，全家3/24至3/26凡使用全盈+PAY支付，可享大杯特濃拿鐵、 厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，辛苦的補班日3/25當天，還有行動隨時取一日限定的優惠，6杯大杯特濃美式只要198元。OK超商則是在3月23日至3月25日，推出美式、拿鐵同品項買2杯送1，陪你一起度過辛苦的補班日。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家3/24至3/26至門市消費使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）與私品茶-厚濃靜岡抹茶拿鐵買一送一超值優惠。APP行動隨時取則是3/25單日限定優惠，6杯Let’s Café特濃美式（大杯，冰熱不限）只要198元，立即現省132元，相當於6折優惠價；還有苦甜巧克力內餡的可可泡芙蛋糕，3入只要88元。
熬過痛苦補班日後，全家陪你迎接清明連續假期到來，從3/27至3/30連續四天推出全盈+PAY限定，Let’s Café單品美式(中杯，冰熱不限)、私品茶-仙女醇奶茶買一送一優惠，一起補足滿滿元氣最後衝刺，擁抱歡樂假期。
至於最先開跑補班日優惠的OK超商，從明（23）日開始至3月25日，搶先推出大杯莊園級美式/拿鐵、莊園級濃厚系美式/拿鐵，享不限冰熱，同品項買2杯送1杯，用醇香的咖啡陪伴每一位消費者度過補班日。還有「春賞同樂會」，3/25前門市指定糖餅、飲料享第2件6折起，像是有著豐沛氣泡的可樂、雪碧、果汁，或是上班解饞必備的零食nutella能多益餅乾、樂天小熊餅乾等都能享有第2件6折起。