今日廣場》張宇／機關算盡太聰明，何志偉盡失民心！

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面對王世堅來勢洶洶，何志偉以「誠信是做人標準」回應，對於自己身為現任立委，屢傳爭議，不僅黨內人緣欠佳，近期一份網路民調針對「王世堅PK何志偉爭立委誰贏？」進行調查，結果顯示，有71％的民眾認為比較喜歡王世堅，僅有4％的民眾比較喜歡何志偉，誇張差距充份說明何志偉有多麼不得人心！一位已經擔任兩屆立委的政治人物，如果認真經營，基本盤必定相當穩固，但何志偉卻「逆向操作」，無論民調數字還是地方基層都對他意見很多。不知道他是不是把士林大同視為囊中物，反正當地「夠綠」，只要黨內沒人挑戰，就能一直穩穩當當的做下去，所以有沒有經營也沒差。
民進黨作為一個相對年輕、改革形象鮮明的政黨，向來鼓勵黨內人士良性競爭，從來沒有「現任優先」的問題。2019年，時任嘉義市立委李俊俋在黨內初選中，輸給當時的資深市議員王美惠，當時李俊俋二話不說馬上認輸。也是在同一年，當時賴清德與蔡英文進行了一場沒有人預料到的黨內初選，但過程並未因蔡英文是現任總統而有所不同。由此可知，尊重民主機制是民進黨的優良傳統，不因哪個派系、哪個人或是出生血統等等而擁有特權，這也是民進黨夠茁壯、成長，獲得選民支持的關鍵。
何志偉為什麼對王世堅參選講話這麼酸？外界解讀，他因為不受歡迎，在「堅偉大戰」屈居下風。何志偉的「喜歡度」為何只剩下4%，從這幾年的爭議事件可看出端倪，他被稱為「死小孩」不是沒有原因。何志偉家族背景雄厚，媽媽是民進黨前立委薛凌、繼父是綠色友誼連線掌門人陳勝宏，也是前陽信銀行董事長，或許是因為有強大的靠山，讓何志偉的行為舉止目中無人，甚至說他「白目」也不為過。若要數算何志偉的「事蹟」真是說也說不完，像是他曾在反詐騙的記者會上嗆聲內政部長徐國勇「以前吃錯姑婆芋，嘴巴就腫成那樣」，結果在民進黨中常會遭眾人砲轟。此外，去年民進黨九合一大選失利，何志偉藉機把矛頭指向前國策顧問黃承國，一句「黑道入核心難怪選情核爆」讓許多知情人士看不下去，人在獄中服刑的趙介佑更發公開信，對何志偉喊話「你忘了我找多少朋友挺你選舉造勢？」意有所指表示，何志偉和何的家族與黑的距離多深厚，你們互相最淸楚，「我言止於此。」更別說何志偉家族在中國經營銀行事業，跟中國的關係說不清楚也講不明白，根本是一手摸奶一手念經的代表。
這樣的何志偉，早已將選民的信任消耗殆盡，如果初選沒過，怨不得別人，要怪只能怪自己。何志偉對於台北市長大位頗具野心，因此經常與民進黨立場唱反調，與黨內人士針鋒相對，目的就是要走出一條「與眾不同的道路」。再加上他有整個陽信銀行做後盾，老爸陳勝宏長期位居黨機器核心且又是派系掌門人，以及大嫂、前主播鍾佩玲擔任議員，如此堅強的陣容讓何志偉以為自己「不可取代」。但這世界上沒有人是不可取代的，特別是政治人物的一言一行，選民都看在眼裡，何志偉企圖心太強、操作過頭，機關算盡，反而失了民心。如果初選真的輸了，希望何志偉要有輸得起的勇氣，更要有反省的魄力。
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