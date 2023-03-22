林予晞看BLACKPINK慘被明星「解壓縮」！爆公關票潛規則
南韓人氣女團BLACKPINK 18、19日於高雄國家體育場舉辦為期兩天的「BORN PINK」世界巡迴演唱會，許多藝人化身小粉絲朝聖演唱會，可見4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa魅力無法擋，卻也引爆不少爭議，像是拿公關票一事。對此，藝人林予晞就透露自己是BLACKPINK多年粉絲，為了一睹偶像風采也親臨現場支持，不過卻遭到其他明星「解壓縮（插隊）」，還遇到許多傻眼現象，忍不住直呼：「我深刻體會到，走出我的房間，Blackpink再也不是我一個人的Blackpink」。
記者郭佩蓉/綜合報導
林予晞昨（21）日在臉書、IG發文，表示雖然排隊入場的時候兩度被一些明星解壓縮（插隊），坐在後排的ABC男孩說blackpink都是亞洲臉他分不出來誰是誰，還說男生在演唱會尖叫「So homosexual（像同性戀）」，讓身為鐵粉的她直呼：「我深刻體會到，走出我的房間後，Blackpink再也不是我一個人的Blackpink，喜歡偶像只是很單純的心情，但我能不能有雅量，包容用不一樣方式去喜歡我的偶像的人?也許只是那麼一瞬間，解壓縮的明星們跟臉盲的ABC，對BP也有非常真摯的喜歡吧，如果你們也很喜歡我喜歡的人，那就夠了」。
林予晞透露自己喜愛BLACKPINK，是會把所有的團綜還有直播都「四刷起跳」，甚至在看粉絲剪的影片看得掉眼淚，但她認為不是每個人都要像她這樣，「大家文化背景不同，喜歡一個人的方式也會完全不一樣吧，只是那天晚上，彼此難得在這個文化分眾得非常劇烈的世代，互相碰撞了」。
此外，林予晞除了對於BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa這幾年的成長感到欣慰，也曝光圈內人拿公關票的潛規則原因，「演藝圈（或是廣泛藝文圈）裡的許多人，確實是很習慣刷臉與拿免費的公關票及電影票等，因為平常他們是能夠幫表演者帶來流量的人，讓更多人認識辛苦的表演者，這次大家還是要付錢買票，也沒有讓名人低調通行的私密通道，我想對一些名人來說，一定也是很奇特的體驗」。
最後，同樣身為藝人的她也表示：「希望以後我自己能夠給意見的現場，可以盡量讓工作夥伴與前來相間的粉絲，都心情滿足、平安快樂，畢竟為了見上彼此一面，我們都是這麼的努力。粉圈有句話說，看見偶像可以續命，我想說，看見粉絲，偶像也會續命的喔」。