鈴木一朗曾喊「30年無法戰勝日本」！台球迷搖頭：太保守
2023年世界棒球經典賽(WBC)冠軍賽，最終由日本以3:2勝出，讓日本睽違14年再度登頂，重回世界第一，這也是經典賽隊史上的第3冠。身為亞洲球隊的日本奪冠，讓許多台灣人好奇「台灣棒球差日本多少年？」貼文引發球迷悲觀看待，認為鈴木一朗過去「30年無法戰勝日本」的說法，其實太保守。
記者潘毅/綜合報導
有球迷在論壇PTT上發起討論，挖出2006年首屆經典賽時，台灣與日本、南韓以及中國同為A組，鈴木一朗曾在賽前表示：「我會讓對方（南韓、台灣等同組對手），感到未來30年內絕對無法戰勝日本隊」。
當時這一席發言激發了各隊鬥志，而南韓還真的在當屆的A組第六場賽事中，以3:2擊敗日本，又在八強複賽1組中，再度以2:1擊敗日本。不過最終日本在四強決賽中上演絕地復仇，以6:0擊敗南韓，又在冠軍賽擊敗古巴，成為首屆經典賽冠軍。
而日本睽違14年再度登頂奪冠，本屆日本隊的代表性人物大谷翔平則在晉級時、奪冠後分別都提到亞洲其他隊伍：「希望台灣、中國、韓國以及其他國家更喜歡棒球，從一開始到最後能拿到冠軍。」
這也讓球迷好奇「雖然大谷說日本要拿下冠軍給南韓和台灣看，證明亞洲人是做得到的，但台灣跟日本大概差多少年？」，貼文引出許多球迷發表看法「我看10倍吧，大概300年，一朗講得保守了」、「南韓是有底氣對日本叫陣的」、「人家韓國都贏日本多少次了」、「這屆台灣比韓國強吧」。