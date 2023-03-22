混血童星「大小姐吳兆絃」爆被包養？傳與金主對話全流出

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過根據《鏡週刊》報導，一名自稱是吳兆絃金主的好友「A小姐」表示，確實有包養一事，還透露吳兆絃花錢如流水導致負債累累，目前靠零星通告維生，也因為和父母不合，家人不願伸出援手，她只好上網找金主，更曬出吳兆絃與男金主的對話截圖，對話中女方疑似為了安撫金主不滿情緒，主動表示：「那我們不要聊，你聽我說就好，我幫你按摩、洗腳腳、馬殺雞，還是你要親親服務？」費了一番功夫才讓對方稍微平息怒火，還曬出女方提供多筆帳號與金額，不斷向金主要錢的對話截圖。
此外，還有一名C小姐出面爆料吳兆絃私生活不檢點。據報導指出，擁有亮麗外型的吳兆絃異性緣很好，在夜店經常被搭訕，當時有男友的她更慌稱單身多次偷吃劈腿，男友得知後多次原諒，還繼續供吃供住，並給予生活費，讓身旁友人快看不下去。C小姐接著爆料，吳兆絃酒品不太好，喝醉後不僅會對人大小聲，還會巴別人頭，夜店工作人員都不太喜歡她。
還有一名D先生爆料她投資的飲料店也有爭議，且私底下滿嘴髒話，還患有嚴重大頭症，時常喊：「我是什麼身分，你們不知道嗎？」某次她與新朋友初見面，對方第一時間並未認出她，豈料她竟直說：「你不知道我是誰嗎？大小姐，你不知道嗎？」使現場氣氛非常尷尬；最後，C小姐還爆料吳兆絃和閨密們每週四晚上固定狂歡，經常去牛郎店，她2月被目擊與一名身材高壯男子在台北東區勾手逛街，該名男子就是該牛郎店的牛郎。
針對以上種種爆料指控，吳兆絃也做出回應，表示一切都是子虛烏有，她沒有找人包養，對話紀錄都是虛構，更沒有大頭症、一夜情、爆粗口或上牛郎店等，而二月和男性友人勾手逛街，對方並非男友，僅是「好姐妹」，對於惡意抹黑，她感到非常無奈，與當時被爆上交友軟體求包養一事一樣，全盤否認。