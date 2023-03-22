台南角頭遭通緝逃亡22年！菲國落網狼狽遭逮 今遣返回台
台南安平地區角頭陳建寧，於2001年因犯下擄人勒贖案遭通緝，逃亡海外22年。本月1日，台灣警方在菲律賓警方協緝下，於馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）順利逮捕陳建寧，經台、菲警方協商，今（22日），將陳建寧遣返回台灣，預估下午抵達桃園機場，之後將直接解送地檢署歸案。
記者林盈君／綜合報導
據了解，2001年4月間，陳建寧於嘉義犯下擄人勒贖案，遭法院判刑9年，陳因未到案遭通緝，同時他還因涉及妨害自由、違反護照條例等罪，遭台中地檢署通緝。陳建寧犯案後逃亡海外22年，此次經台、菲2國跨國合作，同時逮捕了陳建寧與台籍吳姓、楊姓2名毒品通緝犯，還有一名陳姓少年，現場並破獲許多槍械，包括6把衝鋒槍及彈藥、長、短槍等，宛如小型「軍火庫」，目前台菲警方正深入調查有無其他共犯。
而陳建寧為台南安平角頭陳建文，2021年遭昔日小弟「蝦米」槍殺身亡，當時還舉辦大型告別式，約有3000多人送行，場面十分浩大，據悉是天道盟主「鐵霸」受託陳建寧治喪。如今陳建寧落網，警方正進一步積極偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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