南投4死槍擊！法院裁定延押李鴻淵2個月　一審5／18宣判

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全案起訴後，李鴻淵審理期間續押，於112年3月30日再次屆滿，經南投地方法院開庭訊問，李鴻淵坦承全部犯行，並表示對於是否延長羈押沒意見；辯護人則辯護稱，雖本案為重罪、被告有具體逃亡隱匿事實，但案件已審理完畢，請法官斟酌有無其他替代羈押的方法。
法院審酌李鴻淵犯後偷機車逃離現場，且變換交通工具後躲在台中市一家養生館，且所犯殺人、殺人未遂為重罪，加上關於做案槍彈取得過程一再推翻供詞，先是稱撿到，不久改稱網路購買，又改稱是賴裕隆介紹等言語，有相當理由認有逃亡、串證之虞，仍有羈押原因。
根據南投地方法院刑事裁定，此案被告李鴻淵部分尚未宣判，更未判決確定，非予羈押顯難進行後續審判、執行程序，因此裁定李鴻淵自112年3月30日起，延長羈押2月（第3次延長羈押），未禁止接見通信。
南投地方法院回覆中央社記者訪問表示，李鴻淵部分定於5月18日下午4時宣判，若被告或檢察官收到判決書後，提起上訴時間較接近延長羈押屆滿時，就可能再延長羈押；此案被告李鴻淵所犯殺人罪為最輕本刑10年以上有期徒刑案件，不受延長羈押3次的限制，但仍受刑事妥速審判法一、二審延長羈押6次的限制。（編輯：陳仁華）1120322