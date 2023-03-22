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台中LaLaport北館4月試營運！300家專櫃、親子童樂園玩翻

▲三井台中LaLaport北館4月下旬試營運、5/16盛大開幕，包含台灣初展店、中部初展店等約有300家專櫃進駐，其中，家庭客最關注的親子童樂園，肯定會玩翻。（圖／三井不動產集團提供）
▲三井台中LaLaport北館4月下旬試營運、5/16盛大開幕，包含台灣初展店、中部初展店等約有300家專櫃進駐，其中，家庭客最關注的親子童樂園，肯定會玩翻。（圖／三井不動產集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

三井不動產集團台中首座大型區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport」，繼年初開幕「南館」，至今吸引超過100萬人潮。今（22）日正式宣佈「北館」4月下旬試營運、5/16盛大開幕，包含台灣初展店、中部初展店等約有300家專櫃進駐，其中，家庭客最關注的親子童樂園，肯定會玩翻。

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相較於「南館」以大型店鋪為主，首度進駐日系超市、品牌服飾、生活用品大店等；「北館」則聚集中小型的多樣化品牌，尤其兼具創作體驗機能的店舖，讓消費者可以體驗購物以外之生活樂趣。兩館各自規劃有不同料理風格的美食街，「南館」以異國美食為主，「北館」則是日系料理居多；同時北館5樓美食街內還規畫了「LaLa教室」，可作為料理教室、手作體驗教室使用。

首次來台展店的美食品牌，包括北海道日料「北○KITAMARU」，首次插旗台中的東京人氣壽司名店「壽司美登利」；紐約甜食餐廳第一品牌美名的「Sarabeth′s」，則在此擁有全台最大坪數及LaLaport獨家四款主廚推薦披薩。還有也是首度來台的神奈川地雞料理「酉十郎W定食」、半世紀近江風味「強棒亭」，及首度進軍台中的東京第一海鮮丼「日本橋海鮮丼辻半」。

還有米其林必比登「沁園春」上海點心、全台首家「牛角Buffet」、全新概念店首次進駐商場的「大江戶町鰻屋」，首次台中展店的「姜滿堂」以及泰國曼谷最強網美餐廳「Lady Nara」。

▲總算等到台中LaLaport「北館」4月下旬試營運啦，一次開逛南北館店鋪超過2萬坪面積。（圖／三井不動產集團提供）
▲總算等到台中LaLaport「北館」4月下旬試營運啦，一次開逛南北館店鋪超過2萬坪面積。（圖／三井不動產集團提供）
▲南北館之間有「雙層連通空橋」。（圖／三井不動產集團提供）
▲南北館之間有「雙層連通空橋」。（圖／三井不動產集團提供）
南北館間更分別於2樓（室內）及3樓（戶外），規劃了能銜接二館間移動的6米寬「雙層連通空橋」，2樓天幕空橋上方天花板還內崁設置台灣首創4K解像度的大型LED螢幕，3樓則刻意不加蓋屋頂，能自由移動在晴朗天空下。北館六角挑空區中央將會懸吊設置360度柱型LED螢幕，透過3D影像畫面，彷彿影像中的動物或人物將從畫面中飛出，為台灣商場首創的影像演出。

甚至北館還規劃已在日本國內展開的「親子童樂園mama with LaLaport」，規劃了許多親子同樂的娛樂設施，例如兒童遊具、戲水池、噴水廣場的人工草皮區、美食街及主題餐廳區特別設置的親子用餐區等，不只小孩玩翻，育兒家長們更能感受最貼心便利服務。還有日本次世代主題樂園「Little Planet」、唯一獲得「吉卜力工作室」官方許可的周邊商品專賣店「橡子共和國」，中部首家「任天堂授權商品旗艦店」，及「貓樂．貓咖啡」、「共好迷你高爾夫主題餐廳」等，將讓親子一起同樂。

將首次大規模引進約80家最讓台灣消費者期待的日系品牌，以及多樣化的國際快時尚、休閒品牌等，共約有260個。首次來台展店「職業軍人精神(Militarism)」的旅包品牌「BRIEFING」；日本知名時尚選物店「nano．universe」；融合藝術與流行的新時代摩登時尚品牌「HARE」；日本人氣女裝品牌「LOWRYS FARM」副牌「LEPSIM」；涵蓋男女裝、童裝等親子一次滿足的日本時尚服飾品牌「a.v.v」等。

▲LaLaport北館打造美食街親子用餐區。（圖／三井不動產集團提供）
▲LaLaport北館打造美食街親子用餐區。（圖／三井不動產集團提供）
▲LaLaport北館設有分年齡層使用的親子童樂園，圖為0～3歲適用區。（圖／三井不動產集團提供）
▲LaLaport北館設有分年齡層使用的親子童樂園，圖為0～3歲適用區。（圖／三井不動產集團提供）
▲3～6歲適合的LaLa童樂園。（圖／三井不動產集團提供）
▲3～6歲適合的LaLa童樂園。（圖／三井不動產集團提供）
以及首次進入台中市場，引領日本時尚風潮的「UNITED ARROWS green label relaxing」；日本職人皮革製品「土屋鞄製造所」；日系包袋品牌「master-piece」；easy chic~輕鬆享受時尚的樂趣男女裝「COEN」、「Heather」、「URBAN RESEARCH」、「BEAMS」、「SENSE OF PLACE」等。

國際快時尚、休閒服飾品牌則有「BOSS」、「POLO Ralph Lauren」、「VivienneWestwood+Café」、「ALLSAINTS」、「Tommy Hilfiger」、「ARMANI EXCHANGE」、「PANDORA」等。女性熱愛的「Laline」、「SABON」、「Aesop」也是首次進駐台中。

質感設計生活用品則有大創集合旗下3品牌「DAISO」、「THREEPPY」及全新品牌「Standard Products」，展開台中首家旗艦店；最美蔦屋書店「TSUTAYA BOOKSTORE」將以BOOK&CAFÉ形式進駐，並設有台中首間WIRED CHAYA茶屋。義大利奢華家具品牌「GIORGETTI」則初次來台展店。還有集雅社與SONY首次攜手打造的全系列商品體驗門市「Sony Centre」；及台中知名花店「名人花坊」將首次進入商場展店。

台中LaLaport北館更有室內型滑雪教室「雪樂園」，體驗自己設計創作的手作飾品「草山金工」等品牌；「AURA」美容院、「聖緹雅膚質管理診所」也將首次進駐商場服務。大家最熟悉的「7-ELEVEN」還將引進投幣式洗衣設備一同展店。

▲首次進軍台中的「日本橋海鮮丼辻半」，也是首次以美食街方式服務。（圖／三井不動產集團提供）
▲首次進軍台中的「日本橋海鮮丼辻半」，也是首次以美食街方式服務。（圖／三井不動產集團提供）
▲首次來台，主打北海道季節性食材，「時令當先」日料精神的的「北○KITAMARU」。（圖／三井不動產集團提供）
▲首次來台，主打北海道季節性食材，「時令當先」日料精神的「北○KITAMARU」。（圖／三井不動產集團提供）
▲首次來台的「強棒亭」，主打道地近江風味強棒麵。（圖／三井不動產集團提供）
▲首次來台的「強棒亭」，主打道地近江風味強棒麵。（圖／三井不動產集團提供）
▲首次來到台中展店，韓國正宗直火燒肉店「姜滿堂」。（圖／三井不動產集團提供）
▲首次來到台中展店，韓國正宗直火燒肉店「姜滿堂」。（圖／三井不動產集團提供）

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