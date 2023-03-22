台中LaLaport北館4月試營運！300家專櫃、親子童樂園玩翻

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首次來台展店的美食品牌，包括北海道日料「北○KITAMARU」，首次插旗台中的東京人氣壽司名店「壽司美登利」；紐約甜食餐廳第一品牌美名的「Sarabeth′s」，則在此擁有全台最大坪數及LaLaport獨家四款主廚推薦披薩。還有也是首度來台的神奈川地雞料理「酉十郎W定食」、半世紀近江風味「強棒亭」，及首度進軍台中的東京第一海鮮丼「日本橋海鮮丼辻半」。
還有米其林必比登「沁園春」上海點心、全台首家「牛角Buffet」、全新概念店首次進駐商場的「大江戶町鰻屋」，首次台中展店的「姜滿堂」以及泰國曼谷最強網美餐廳「Lady Nara」。
南北館間更分別於2樓（室內）及3樓（戶外），規劃了能銜接二館間移動的6米寬「雙層連通空橋」，2樓天幕空橋上方天花板還內崁設置台灣首創4K解像度的大型LED螢幕，3樓則刻意不加蓋屋頂，能自由移動在晴朗天空下。北館六角挑空區中央將會懸吊設置360度柱型LED螢幕，透過3D影像畫面，彷彿影像中的動物或人物將從畫面中飛出，為台灣商場首創的影像演出。
甚至北館還規劃已在日本國內展開的「親子童樂園mama with LaLaport」，規劃了許多親子同樂的娛樂設施，例如兒童遊具、戲水池、噴水廣場的人工草皮區、美食街及主題餐廳區特別設置的親子用餐區等，不只小孩玩翻，育兒家長們更能感受最貼心便利服務。還有日本次世代主題樂園「Little Planet」、唯一獲得「吉卜力工作室」官方許可的周邊商品專賣店「橡子共和國」，中部首家「任天堂授權商品旗艦店」，及「貓樂．貓咖啡」、「共好迷你高爾夫主題餐廳」等，將讓親子一起同樂。
將首次大規模引進約80家最讓台灣消費者期待的日系品牌，以及多樣化的國際快時尚、休閒品牌等，共約有260個。首次來台展店「職業軍人精神(Militarism)」的旅包品牌「BRIEFING」；日本知名時尚選物店「nano．universe」；融合藝術與流行的新時代摩登時尚品牌「HARE」；日本人氣女裝品牌「LOWRYS FARM」副牌「LEPSIM」；涵蓋男女裝、童裝等親子一次滿足的日本時尚服飾品牌「a.v.v」等。
以及首次進入台中市場，引領日本時尚風潮的「UNITED ARROWS green label relaxing」；日本職人皮革製品「土屋鞄製造所」；日系包袋品牌「master-piece」；easy chic~輕鬆享受時尚的樂趣男女裝「COEN」、「Heather」、「URBAN RESEARCH」、「BEAMS」、「SENSE OF PLACE」等。
國際快時尚、休閒服飾品牌則有「BOSS」、「POLO Ralph Lauren」、「VivienneWestwood+Café」、「ALLSAINTS」、「Tommy Hilfiger」、「ARMANI EXCHANGE」、「PANDORA」等。女性熱愛的「Laline」、「SABON」、「Aesop」也是首次進駐台中。
質感設計生活用品則有大創集合旗下3品牌「DAISO」、「THREEPPY」及全新品牌「Standard Products」，展開台中首家旗艦店；最美蔦屋書店「TSUTAYA BOOKSTORE」將以BOOK&CAFÉ形式進駐，並設有台中首間WIRED CHAYA茶屋。義大利奢華家具品牌「GIORGETTI」則初次來台展店。還有集雅社與SONY首次攜手打造的全系列商品體驗門市「Sony Centre」；及台中知名花店「名人花坊」將首次進入商場展店。
台中LaLaport北館更有室內型滑雪教室「雪樂園」，體驗自己設計創作的手作飾品「草山金工」等品牌；「AURA」美容院、「聖緹雅膚質管理診所」也將首次進駐商場服務。大家最熟悉的「7-ELEVEN」還將引進投幣式洗衣設備一同展店。