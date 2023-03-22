傳外交部次長換立委　羅致政駁斥：子虛烏有的假新聞

有媒體報導指出，民進黨前後黨主席蔡英文、賴清德曾以外交部政務次長或不分區立委席次，希望羅致政退出板橋東區立委連任，對此羅致政今（22）日於臉書發文澄清，這是是子虛烏有的假新聞，根本連傳聞都談不上，因地方上根本沒有聽過，強調目前黨內立委初選登記開始，黨內良性競爭正展開，「這種假借媒體勢力製造出來的假新聞，對本黨及我個人都是極大傷害。」
記者陳威叡／台北報導
對於媒體報導稱曾拒絕外交部政務次長、不分區立委一事，羅致政發文表示，這是子虛烏有的假新聞，其實連傳聞都談不上，因地方上根本沒有聽過此傳聞，認為有人利用媒體放話，無事生非，所謂的「地方人士」到底是何方神聖，「我有沒有被徵詢，他比我本人還清楚？」
羅致政表示，更惡質的是用外交部政次這種職稱，自己更是前所未聞，任意冠上一個職位給他，居心叵測，目前是立委初選登記開始時刻，黨內良性競爭正展開，民進黨向來沒有放話文化，這種假借媒體勢力製造出來的假新聞，對黨及他個人都是極大傷害。
羅致政說，此說法對他的選區選民跟支持者也是極度不尊重，自己在選區認真耕耘許久，不是用職位條件交換就會離開選民，「放話者請自重，無論你是不是本黨同志。」
最後羅致政表示，自己一切相忍為大局，也相信放話者不是來自黨內同志，呼籲假新聞該停止了，「端正選舉風氣應該從斷絕假新聞開始，大家還是努力拼選舉吧！」