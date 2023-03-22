童星吳兆絃怒了！被爆包養要提告 招認開店賠錢撐不下去
曾以童星團體「大小姐」出道的22歲藝人吳兆絃，最近諸事纏身，被爆料上網尋求包養，還有慣性劈腿一事，且加盟飲料店倒閉後欠錢不還，種種負面流言重創形象。她也決定不忍了，今（22）日在IG限時動態發聲，「真的非常非常非常的誇張，我決定要提告」，並否認欠錢一事，澄清週刊報導皆非事實。
記者江芷稜/綜合報導
擁有法國混血血統的吳兆絃，外貌姣好，儘管淡出螢光幕，IG仍有16萬粉絲追蹤，月初《鏡週刊》爆料她玩交友軟體，且要求金主每個月5萬元包養，都遭她一概否認，澄清沒有玩交友軟體，更不可能用本人照片求包養，無奈表示得罪了誰，希望外界別造謠。
不過，該週刊今再度爆出她與金主間的對話，指她與家人間關係不睦，遭斷了金援，只好找金主要錢，但私下早就有男友，還不斷偷吃劈腿，甚至經營飲料店欠錢。面對種種爆料，她在IG上全盤否認，收到媒體詢問時也據實以告，「真的非常非常非常的誇張，我決定要提告，我已經說了不要造成我的困擾了，既然電話裡跟文字都不懂，我只好尋求法律途徑」。
但她坦言確實貸款80萬投資飲料店，朋友另以原價給商品，並非贈送給她，且至今沒有拿到所有貨，「合約內容我也沒有違約，每個月都在負成長，3個月撐不下去，店必須要關，我沒有多餘的錢再賠下去，我該還公司的錢都還了，並沒有欠錢」。
※【NOWnews 今日新聞
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