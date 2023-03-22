法益統一！衛福部將修兒少權益法　明確定義身心虐待樣態

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衛生福利部保護服務司司長張秀鴛今天告訴中央社記者，所謂的不當對待，現行的兒童及少年福利與權益保障法49條已有清楚規定，但其中所指「身心虐待」範圍很廣。
張秀鴛說，就兒童權利公約（CRC）的精神，任何不法侵害或不當對待，包括身體暴力、精神暴力、性暴力及疏忽照顧等都算，由於每個縣市在實務認定上有出入，除從寬從嚴還加上條件，例如要長期、連續且導致受傷等。
張秀鴛表示，因此認為應該要重新解釋，讓法益統一，認定上回歸兒童權利公約精神，不是因為法務部修民法管教權才跟著修訂，而是每隔一段時間，就會重新檢視兒少權益法。
張秀鴛進一步解釋，在教養孩子過程中，教育儘量用比較正當、沒有負面學習的方式，養育也是應盡全力用愛心養育，避免負向學習，例如打屁股甚至打耳光，當孩子發現一個巴掌打下去立刻閉嘴有用，就可能學起來，這就是不好的教養方式。
至於父母的管教方式有無違法，張秀鴛說，這就要檢視打孩子是否打成習慣、對孩子造成怎樣影響等，不會一個打屁股就違法，通報是一件事情，「有沒有構成不當對待而違法又是另一件事。」社工將進行調查和評估確認，後續也提供家長相關資源學習好的教養方式，不是立刻就認定違法。
但有些舉措確實失當，張秀鴛舉例，實務上曾看過有些父母因為孩子寫作業拖拖拉拉，就拿出愛的小手、藤條懲罰，還有些父母為了逼小朋友乖乖坐著吃飯，不要跑來跑去，就用繩子把孩子捆綁在椅子上，都可能涉及不當對待。（編輯：李亨山）1120322