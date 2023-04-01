一殯謝幕2／二殯周邊遷不進 殯葬一條街恐續留一殯

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根據殯葬處統計，在二殯的附近登記許可的殯葬業者數量為84家，一殯周邊的業者達129家，也就是說二殯周邊的業者數量比一殯少了約1/3。業者說明隨著時代變遷，民眾不喜歡在家中放置靈堂，供家屬在告別式前放置牌位和「做七」的會館的需求也大幅提升。台北市葬儀同業公會透露，市府曾提出要在二殯周邊的黎元停車場興建供殯葬業種入駐的大樓，但除了居民不滿之外，對業者來說大樓的規模充其量只能做為服務處，無法承載會館數量。如果殯葬業無處搬遷，就算一殯拆除，念經聲和儀式場景一時內還是離不開一殯周邊。
冬瓜行旅負責人郭憲鴻憂心一殯拆除後，殯葬業者在周邊的合理性也不復存在「民間為了要發展，會不會進一步要求街邊所有的殯葬業者都必須要遷走？」。除了業者的生存權外，郭憲鴻也提醒光是現有的殯葬設施都還無法滿足民眾需求，未來如果再減少，喪家立牌位、設靈堂的需求該怎麼處理？實地走訪一殯周邊供民眾租來擺設靈堂的場地，不僅連看似房間裡儲藏室的小隔間都擠滿牌位，靈堂還分成上下層租用，另外還有候補等待靈堂的候位區，顯示現有放置靈堂的數量供不應求。
除了殯葬業者設施不敷使用外，台北市葬儀同業公會也向台北市政府提出就算二殯擴建完成，公有的殯葬設施也不足以消化民眾的殯葬需求。台北市葬儀同業公會說明台北市能舉辦告別式的禮廳數量和冰櫃都嚴重不足，不時還會發生需要壓乾冰保存遺體的狀況，因此陳情建議緩拆一殯。
一殯拍板拆除，殯葬設施不足和業者去留的配套問題一一浮上檯面，不到正式拆除前一殯的去留都還存在變數。