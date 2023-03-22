騎鐵馬怕爆汗？這裡「雲騎車」也可環島 打卡再拿免費禮
▲交通部觀光局攜手13個台灣國家風景區管理處以及KOM（King Of Mountain台灣登山王），於2023台北國際自行車展中打造「來吧！騎車趣 Let’s Go」互動區，有虛擬自行車道、VR「雲騎車」，讓你免流汗也可以盡賞台灣自行車道美景！（圖／記者汪睿琦攝）
記者汪睿琦/綜合報導
2023-03-22 15:42:17
國旅怎麼玩最好玩？近年隨著國人健康意識抬頭，騎乘「鐵馬」自行車環遊寶島台灣的旅行方式也越來越夯。但騎車真的很熱啊！不怕，交通部觀光局攜手13個台灣國家風景區管理處以及KOM（King Of Mountain台灣登山王），於2023台北國際自行車展中打造「來吧！騎車趣 Let’s Go」互動區，有虛擬自行車道、VR「雲騎車」，讓你免流汗也可以盡賞台灣自行車道美景！區域內包含各風景區管理處推出在地特色小物，民眾還可透過抽獎、臉書打卡按讚等方式各管理處準備的豐富好禮！
2023台北國際自行車展於今（22）日開展，網羅了國內外1023家自行車企業，可說是自行車控的天堂。其中針對「鐵馬旅遊」，交通部觀光局也在展覽中打造互動攤位，今交通部參事陳進生、觀光局吉祥物「喔熊組長」親臨現場揭開連續4天活動序幕，也陪伴現場媒體巡禮13個風景區攤位。 全台各個風景區管理處紛紛拿出最精采的特色行程、小禮品極力吸引人潮，像是以紅玉茶葉聞名的阿里山管理處就祭出追蹤、按讚、留言臉書粉絲團，就能獲得展覽限定包裝紅玉茶包5包，還有日月潭管理處設計的限定口罩；一旁的扭蛋機還能扭出日月潭特色貼紙。 ▲今交通部參事陳進生、觀光局吉祥物「喔熊組長」親臨現場揭開連續4天活動序幕，也陪伴現場媒體巡禮13個風景區攤位。（圖／記者汪睿琦攝）
還有澎湖國家風景管理處也推出「澎湖自行車跳島嘉年華」，只要在自行車展期間掃描QRCODE輸入展場限定折扣碼，報名費立馬折扣100元，還限量附贈「潮澎遊」精釀啤酒1瓶！東海岸則也有扭蛋機可玩，以可愛的淺藍白相間色調象徵東海岸碧海藍天的海洋景觀，每顆扭蛋中也都是豐富禮品，民眾可去碰碰運氣喔。
▲全台各個風景區管理處紛紛拿出最精采的特色行程、小禮品極力吸引人潮。（圖／記者汪睿琦攝） ▲▼以紅玉茶葉聞名的阿里山管理處就祭出追蹤、按讚、留言臉書粉絲團，就能獲得展覽限定包裝紅玉茶包5包。（圖／記者汪睿琦攝） ▲澎湖國家風景管理處也推出「澎湖自行車跳島嘉年華」，只要在自行車展期間掃描QRCODE輸入展場限定折扣碼，報名費立馬折扣100元，還限量附贈「潮澎遊」精釀啤酒1瓶。（圖／記者汪睿琦攝） 除了13個管理處精彩的精彩的攤位，本次展館結合智能科技設置3大互動體驗區，首先民眾可在「跑跑自行車」現場挑戰交通部觀光局及KOM於自行車虛擬平台Rouvy 所上架8支自行車路線，隨著自行車道的坡度變化改變速度快慢及力度，體驗身歷其境的感覺。 ▲東海岸則也有扭蛋機可玩，以可愛的淺藍白相間色調象徵東海岸碧海藍天的海洋景觀，每顆扭蛋中也都是豐富禮品，民眾可去碰碰運氣喔。（圖／記者汪睿琦攝）
不想太累的朋友也可到時下最夯的實境體驗「VR體驗區」，欣賞愛相隨、勇者之路、漫遊篇等3支VR360 影片，身歷其境體驗台灣自行車道的360度全景美麗風光，視野不再受限，另更搭配13個國家風景區管理處及KOM 自行車路線沿途景致架設AR拍照互動區，提供你最特別的美麗回憶。
🚩2023台北國際自行車展「來吧！騎車趣 Let’s Go」互動區 小檔案
時間：
2023/3/22（三）~3/23（四）09:00~18:00 展覽前2日僅供國外買主及國內業者憑證參觀。
2023/3/24（五） 09:00~18:00 開放一般民眾購票入場。
2023/3/25（六） 09:00-15:00
地點：南港展覽館1館 台北市南港區經貿二路1號
票價：全票每張新台幣200 元，12 歲（含）以上孩童請購全票入場。12 歲以下兒童、65 歲以上長者可購優待票，每張新台幣100 元整。
▲陳進生參事親自體驗虛擬自行車道。（圖／記者汪睿琦攝） ▲時下最夯的實境體驗「VR體驗區」，可以欣賞到愛相隨、勇者之路、漫遊篇等3支VR360 影片。（圖／記者汪睿琦攝）
▲2023台北國際自行車展於3/22到3/25在南港展覽館一館登場，網羅了國內外1023家自行車企業，可說是自行車控的天堂。（圖／記者汪睿琦攝）