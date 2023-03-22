台灣缺水排「全球第18」！專家：多數人不了解水資源供需
南部缺水的態勢近期成為各界關注的消息，台灣永續能源研究基金會今（22）日公布「因應氣候變遷永續水資源民意調查問卷」結果，數據顯示，不少民眾對國內水資源供需的情況其實不是非常了解，包括台灣水資源主要來源其實「是河川不是水庫」、國內水資源用量最大的是「農業而非工業」等；台灣永續能源研究基金會董事長簡又新也強調，台灣是全球缺水排行榜第18名，在氣候變遷可能讓旱災頻傳的情況下，各界更需要在水資源的開發、節約和運用上多加作為。
記者張志浩/綜合報導
中興工程顧問公司董事長陳伸賢在提及，在可複選的民調中，有94%民眾認為台灣用水主要來源是水庫，地下水69%、河川水62%，海水淡化44％、廢污水再利用52％；但實際上，國內水庫僅供給25％的水源，還不及河川水的42％和地下水33％。陳伸賢解釋，會有這樣的調查結果，主要是每當缺水時，民眾接受資訊時主要都是以水庫的蓄水量來訂定缺水程度，建議政府可藉由各種管道宣傳正確訊息，讓國人了解真實的狀況，
面對缺水困境，民眾對水資源的認知又較為缺乏的情況下，簡又新宣導，民眾只要從生活中落實節約用水、地其檢查家中管線、選用省水標章商品，或在住家設置家用型雨水回收系統等，只要小小的改變，就能將水資源更有效利用。
此外，台灣平均年雨量2500公釐是世界平均值973公釐的2.6倍，但台灣卻是全球第18缺水的國家，對此簡又新指出，雖然全台用水情形、水情燈號等在水利署網站都有公開資訊，但民眾認知還是與現實有所落差，因此除了官方平台外，增加與民間合作或利用社群平台宣導，才能強化國人對水資源的認識。