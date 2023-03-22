快看身分證！「中3碼」99元玩劍湖山 只中2碼可享299元
恰逢4月即將到來的兒童節連假，加上最近天天居高不下的氣溫，玩水樂園時機正好！同時擁有水+陸雙園的劍湖山樂園就看準商機，推出身份證對對碰活動，只要民眾身分證字號中有「2、0、6」3個數字全中，門票只要99元！連假期間也特別開放3大人氣經典玩水設施、4/1~4/4更加碼每天傍晚施放高空煙火，今年兒童清明連假就去劍湖山享受童趣時光吧！
記者汪睿琦/綜合報導
劍湖山世界每年都會在兒童節舉辦特別活動響應，今年取諧音「愛你啦（206）」身份證對號活動，如果民眾中1碼，門票即享499元，約55折優惠（原價899元）；中2碼門票只要299元，約33折優惠；中3碼最狂，只要99元即可入園暢玩水陸二世界，約打原價11折。
有感於近日氣溫漸漸變熱，許多民眾都開始穿短袖、玩水，今年劍湖山也特別在4月連假搶先推出「水陸童樂會」，開放水樂園的3項經典省水設施「龍捲風、大碗公以及大船塢」，盛邀民眾可以利用連假來園玩水消暑。
另外看準演唱會尬連假商機，位於高雄的義大遊樂世界祭出3月到5月期間，憑高雄市售演唱會、展覽活動票券等，購票進入樂園就可到園內伊亞咖啡兌換人氣飲品1杯；義大OUTLET則推出「憑演唱會票根消費滿1000元」及送免費義大吉祥物午安枕1個（價值420元）。還在沉浸在演唱會症候群的你趕緊翻出票根，衝一波拿好禮了！