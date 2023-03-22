韓國COVID-19接種　比照流感改為一年一劑

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為維持足夠免疫力，減少重症、死亡及確診人數，當局仍將接種對象維持在全國民眾，免疫力低下族群則建議一年接種2次，今年接種規劃在10月到11月中實施。
值得注意的是，65歲以上高齡族群與糖尿病等慢性病患者，療養院從業員等都屬「積極勸告」接種疫苗「高風險族群」的，但不屬一年須接種兩劑的「免疫力低下族群」。
免疫力低下族群包括因腫瘤、血癌等疾病進行抗癌治療者，因接受臟器移植服用免疫系統遏制劑者，近2年內曾做過造血幹細胞移植手術、或移植超過2年但仍在服用免疫系統遏制劑者，先天免疫缺乏症，以及其他正在服用遏制免疫系統藥物者等。
韓國自2021年2月至今已推動4次COVID-19疫苗接種，去年10月起利用二價疫苗進行秋冬季防疫接種，截至今年3月13日為止共施打1億3800萬劑疫苗，統計顯示，韓國國內近9成民眾至少接種過1或2劑，因接種或確診過而具免疫力的民眾占比維持在7成以上。
配合新接種規劃，韓國各地COVID-19疫苗接種機構數將從現行的1.7萬多間大減至5000多間，將解除接種服務的機構至4月8日秋冬季防疫接種結束前只接受事前預約。對於媒體詢問明年後是否維持一年一劑的全民接種方案，當局表示，明年將再視狀況決定接種對象、時間與週期等細項，目前無法確定明年是否會維持免費接種。（編輯：高照芬）1120322