法務部提民法修正草案「刪懲戒」　人權會：重要里程碑

我是廣告 請繼續往下閱讀
法務部依聯合國「兒童權利公約（CRC）」精神提出民法修正草案，以禁止家內體罰，國家人權委員會透過新聞稿指出，家內兒童虐待事件攸關兒童生存及發展權，提升人權觀念與法治需要社會溝通，各界應藉這次修法廢除父母懲戒權的機會積極對話，落實聯合國兒童權利公約以兒童為權利主體的精神。
人權會表示，依CRC第二次國家報告獨立評估意見第71點次指出，近5年學齡前兒童在家內受虐情形，有加劇趨勢，重大兒虐致死案件以學齡前兒童為主，且未滿3歲嬰幼兒占8成。
人權會說，暴力不僅會帶給孩子身體上的疼痛，更重要的是心裡創傷；童年曾遭受暴力，不僅會影響看待事情與看待人的方法，心裡的傷比身體的傷更難復原。因此CRC將「精神暴力」納入「禁止一切形式暴力」的範疇。
人權會表示，1979年瑞典成為全世界第一個禁止家內體罰的國家，直到2022年全球已有65個國家，兒童無論在任何場域，都可免於體罰所帶來的傷害。以亞洲來說，日本已在2020年禁止家內體罰，2021年南韓跟進日本腳步，立法禁止家內體罰。
人權會指出，這次修法將會是台灣兒童人權很重要的一個里程碑，修法通過後，台灣將成為東亞地區第4個禁止家內體罰的國家。人權會呼籲行政、立法部門應盡速通過修法，讓台灣所有兒童都能在免於身心暴力的環境下健康成長。（編輯：楊凱翔）1120322