一殯謝幕3／房價凹陷區大噴發？已有知名建商預備插旗

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一殯除了影響房價，連帶也影響房貸的貸款成數，行政里里長鄭春華談起一殯周邊的「房事」，依舊忿忿不平地分享其他居民遭遇的「歧視」，「銀行一聽到說在殯儀館附近，這個價錢本來是可以貸到8成，後來連6成都不到」。雖然身處蛋黃區，但一殯周邊卻長期處在蛋白價，台灣房屋趨勢中心經理陳定中分析一殯拆除後，這區房價跟中山區其他區域的落差可望被弭平，中古屋短、中期的漲幅可預期達5%到10%。
陳定中說明由於這區未來的發展還不明確，建商這幾年檯面上沒有整合、推都更的大動作，一殯周邊還是以中古屋交易為主。不過在政策加持下，一殯周邊房價可預見迎來大噴發，有在地人耳聞建商正摩拳擦掌、準備插旗。
雖然不是一殯第一排，但距離500公尺的吉林路上，知名建商鄉林建設佈局超過10年的都更案即將開拆。根據北市都更網站公布資訊顯示都更案位於位於知名飯店亞都麗緻後方街廓，早在民國108年就核定重建，ㄇ字型的基地規模超過3300平方公尺，建商給出的建案外觀模擬圖可見該建案為兩棟15樓高的電梯大樓。雖然鄉林建設低調不回應，但在地里長童勝輝透露居民4月底前需搬離住宅，預計5月開始拆除工作。
吉林路一帶多為5樓以下老公寓，實價登錄資訊揭露該區域民國105年前後成交價落在每坪50萬元，不過這建案名稱、工期都未定的都更案，里長童勝輝直言「每坪至少100萬起跳」，也就是說未來這區新成屋房價直接翻倍跳。童勝輝認為雖然吉林路一帶環境沒有直接受一殯影響，但一殯拆除後附近生活型態改變，連帶也活化周遭環境，如果該地段未來規劃得宜，也能帶動附近產業的經濟產值。
不過周邊房價還有另一個變數，就是周邊的殯葬聚落去留，由於周邊殯葬業者直言如果政府沒有在二殯附近規劃可合法營業的場所，他們也搬不走，所以短期內還是會留在一殯周邊。對此，台灣房屋趨勢中心經理陳定中認為如果一殯拆除，未來周邊商機消失後相關產業可能還是會轉移，長期而言商圈勢必會有所變化，所以房價還是能期待呈溫和向上發展的趨勢。