明鋒面接近微降溫！好天氣剩2天 北台灣週末出門要帶傘
今（22）日台灣各地區在互飆高溫，尤其中南部和東部地區攝氏35度以上高溫頻頻出現，中央氣象局表示，明（23）日由於鋒面接近、雲量較多，北部地區高溫會下降攝氏1至2度，但整體仍是暖熱，而鋒面接近也意味著水氣增多，明日東北部、東部地區及金門將有局部短暫陣雨，週六（3/25）鋒面通過時降雨最為明顯，雨區擴大至中部以北地區，下週日（2/26）起至下週三（3/29）則是受到華南雲雨區東移影響，降雨範圍擴大至南部山區，但雨勢會比週六更小一點，請民眾持續留意天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員張承傳指出，明日有鋒面慢慢接近台灣，北台灣在雲量變多的情況下白天稍稍降溫，各地溫度分佈上，北部攝氏22至30度、中部攝氏20至33度、南部攝氏21至33度（台南、高雄仍有攝氏35度以上高溫）、東部攝氏21至30度，白天溫暖偏熱、日夜溫差大，此外由於環境風場轉為偏南風，花東地區明日不會有焚風出現。
週五（3/24）氣溫與明日落差不大，週六東北季風增強後，北台溫低溫將僅剩攝氏16至17度，中部白天高溫也將落在攝氏26至27度，降溫上相當有感，預計東北季風會持續影響到下週三，不過雖然是降溫，但整體感受相比本週的炎熱，體感上會稍微舒適一些。
降雨部分，張承傳提及，明日鋒面接近，東北部、東部地區有局部短暫陣雨，午後大台北及北部山區也有零星短暫陣雨，週六鋒面通過加上對流旺盛，是近期雨勢最明顯的時間點，中部以北地區都將有局部短暫陣雨，後續華南雲雨區接力降雨，雖然南部有降雨機率，但主要集中在山區，對缺水情況無太大改善。