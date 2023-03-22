藍立委初選登記「搶頭香」 王鴻薇喊話徐國勇：歡迎來選
國民黨立委提名作業第一階段今（22）日開放領表登記，尋求連任的國民黨立委王鴻薇下午「搶頭香」，前往國民黨北市黨部登記參選台北市第三選區（中山、北松山）。針對傳前內政部長徐國勇有望投入第三選區立委選舉，恐成綠營強勁黑馬。對此，王鴻薇受訪直言，歡迎徐國勇來選這區，對方是可敬的對手，但他也不會害怕。
記者翁子竣／台北報導
王鴻薇今下午到國民黨北市黨部登記參選立委，談及對這次選戰是否有信心？王鴻薇受訪表示，他在1月28日經過初選後，很努力經營、服務選區，今天開放登記覺得是好預兆，讓他搶到了頭香。他也強調，對選舉很有信心，但也要加倍努力，2024選舉並非單一選區與補選不同是團隊戰，對他個人來講更要加倍努力應戰。
對於民進黨目前還未有人登記北市第三選區，王鴻薇指出，相信民進黨還是有可敬對手來選這區，看等到周五會不會有人來登記，搞不好有黑馬也不一定。王鴻薇說，據民進黨相關規定，若最後都沒人來登記，還是會用徵召的方式，屆時還是有可能是強勁對手，一點都不敢掉以輕心。
媒體追問，認為徐國勇是徵召黑馬？王鴻薇笑說，不知道也沒有聽過，看到時民進黨會徵召誰，但登記時間還沒結束，他會先觀察到周五，若截止都沒人來登記，搞不好真的有黑馬也不一定。
至於徐國勇若參選，是否會造成威脅？王鴻薇坦言，「不會，很歡迎徐國勇，他應該算是個可敬的對手，但我也不會怕」；他強調，會有很多題材來競爭，蠻歡迎徐國勇來這個選區。