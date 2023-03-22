廢水累犯排放有害物質「超標1750倍」　遭羈押禁見

我是廣告 請繼續往下閱讀
環保署指出，督察人員發現，該廠放流口延伸處與繞流排放口，排放墨綠色含有害健康物質銅、鉛、鎳、總鉻廢水，其濃度最高超出放流水標準近1750倍，且放流口延伸處的廢水為強酸性，pH值1.85，嚴重影響河川水體品質。
環保署進一步指出，該業者曾因105年繞流排放，經環保機關要求裝設水質水量自動監測及連線傳輸設施系統（CWMS）感測器，違規排放時還特意將感測器抽離原位置，試圖規避查核，違規情節重大。
環保署強調，業者違反《水污染防治法》第7條第1項、第18條之1第1項規定，並涉犯同法第35條、第36條第1項與第3項、第39條及《刑法》第190條之1第1項與第2項刑責規定，由臺南地方檢察署偵辦中。目前已查扣業者電腦相關帳冊等資料，相關人員涉嫌重大且有勾串、滅證之虞，遭羈押禁見。
環保署表示，該業者位處二仁溪支流三爺溪重金屬銅高度污染區域，臺南市政府訂有「臺南市三爺溪加嚴放流水標準」，該署環境督察總隊南區環境督察大隊以智慧督察方式，結合系統異常勾稽申報資料、樹脂縮時膠囊、智慧水質自動監測數據等相關資訊，掌握可疑排放時段，在深達3.5公尺橋樑下，著青蛙裝涉水冒險於放流口延伸處與繞流排放口採樣，檢驗結果廢水重金屬銅超標高達近1750倍、總鉻超標近850倍、鎳超標305倍、鉛超標8.73倍。