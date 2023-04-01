一殯謝幕4／超精華地段釋出！一殯拆後怎規劃？

佔地1.6公頃、共4580坪的一殯如果拆除，將會成為近年來台北市中心罕見釋出的完整建地，不過市府至今還沒有具體規劃，殯葬處說明目前規劃拆除後做簡易綠化，暫時做為停車場使用，後續將交由都發局盤點規劃後續用途。針對一殯拆除之後的中長期規劃，都發局表示將持續盤點市府各單位需求。對於市府的「沒規劃」，民眾黨市議員林珍羽就批評「要怎麼讓人相信市府有能力整頓一殯？」
記者李詠平／專題報導
位於建國北路和民權東路口的第一殯儀館緊鄰中山區戶政、地政事務所和行天宮，跨過建國北路就是占地6.8公頃的榮星花園，在地成長的林珍羽提出這塊空間應該打造成全齡化的照顧基地，她說明「所謂的全齡化照顧基地是包含托嬰、托老，包含到青年的創新這一塊，其實都可以把它放進這塊腹地」，除此之外一旁的中山區行中心也整併進照顧基地，原本行政機關的區塊就改建為社會住宅，「如果說大家有民俗上的忌諱，人潮開始沖了，陽氣開始旺了，這一塊大家也許會有不一樣的想法」。
不過國民黨市議員陳炳甫對興建社福機構持保留看法，他認為目前台北市欠缺的長照設施是住宿式的機構，但住在殯儀館用地恐怕對長者來說有忌諱甚至感到不適。他分析一殯拆除後可朝三個方向規劃，如果外界對殯儀館用地有疑慮，可先做綠美化養地的同時部分做為停車塲使用，再做第二階段的長期規劃；第二是作為政府機關用地，陳炳甫說目前仍有些市府機關在外租辦公室，因此可考慮整合到此辦公；第三個方向是乾脆給民間業者標租委外規劃，市府還可以有租金收入。長期推動一殯拆除的行政里里長鄭春華則期待未來能有賣場和停車場進駐，緩解附近的停車需求也帶動商圈發展，除此之外他也樂見改建成運動中心服務在地居民。
台灣房屋趨勢中心經理陳定中指出，一殯拆除後街道的質感提升，也會吸引建商進場做整合，加速都更腳步，他也提出由於一殯鄰近松江路的金融商圈，所以未來如果有金融證券相關的業種進駐，有機會跟松江路串聯發展。