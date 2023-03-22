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專剋老闆？他任職瑞信、矽谷銀、FTX　超狂履歷網全笑翻

▲《彭博社》記者發現一名即將在瑞信擔任資深業務主管的求職者，工作履歷竟意外呼應近十年來的金融新創圈重要事件。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲《彭博社》記者發現一名即將在瑞信擔任資深業務主管的求職者，工作履歷竟意外呼應近十年來的金融新創圈重要事件。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

國際中心楊智傑／綜合報導

瑞士信貸集團（Credit Suisse）在瑞士當局積極介入下，被競爭對手瑞銀（UBS Group AG）併購，財務危機暫時解除，但市場普遍擔心大裁員將接踵而至。《彭博社》記者近期卻發現，有位在瑞信剛拿到職缺的求職者工作履歷充滿亮點，凡是被他「應徵」上的公司不是倒閉就是被併購，這份履歷曝光後也紅遍社群媒體，讓不少網友笑稱這位勞工「專剋老闆」。

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《彭博社》記者潘（Trung Phan）日前在推特上曬出一張匿名的領英（LinkedIn）履歷，上頭紀錄了一名最近拿到瑞信銀行職缺，即將在3月23日正式上工的求職者過去的所有工作歷程。從履歷上可以發現，這名求職者表示自己最近搬到瑞士最大的城市蘇黎世（Zurich），即將要在「全球最大、最穩定的銀行」任職資深業務主管。

▲一名即將在瑞信擔任資深業務主管的網友工作履歷在社群平台上爆紅。（圖／翻攝自推特）
▲一名即將在瑞信擔任資深業務主管的網友工作履歷在社群平台上爆紅。（圖／翻攝自推特）
回溯其求職經歷更是愈讓網友笑翻，在拿到瑞信職缺之前，他從2022年起就在美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）擔任業務主管，2020年更是先就職於加密貨幣交易平台「FTX」擔任業務經理，而不論FTX或SVB，都是這兩年來重大金融風暴的「颱風眼」，也都面臨了倒閉下場。

在此之前，他擔任全球共用辦公室龍頭「WeWork」的業務開發，這家公司同樣遇到財務問題而被併購；他的第一份工作更是在當年矽谷最受矚目的新創驗血公司「Theranos」擔任研究助理，他花了將近5年的時間跟著被譽為「女版賈伯斯」的創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）直到2017年，當時「Theranos」總部每個月租金甚至高達100萬美元，但最後荷姆斯被踢爆技術根本無法達到吹噓結果，最終被判刑11年刑期。

這名求職者的履歷，精準回顧了近十年來金融新創圈的重大起起伏伏，部分網友稱讚他「眼光很好」總是能在當時最火紅的公司內任職，也有網友們笑稱他是「地獄倒霉鬼」，凡是被他待過的公司沒一個好下場；該名彭博社記者在向求職者求證後，對方也表示網友們的中肯回應確實很有趣，但被問及是否願意接受採訪時，這名即將在瑞信就職的資深業務主管則是一口回絕，還要記者「滾蛋」。

瑞信被瑞銀併購的消息傳出後，有大批瑞信員工擔心工作不保。根據《金融時報》報導，去年瑞信預告將裁員九千多名員工，如今合併後集團內可能有1/3的職位重疊，外界擔心最終裁員人數將會超出眾人預期。
 

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