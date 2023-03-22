專剋老闆？他任職瑞信、矽谷銀、FTX　超狂履歷網全笑翻

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回溯其求職經歷更是愈讓網友笑翻，在拿到瑞信職缺之前，他從2022年起就在美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）擔任業務主管，2020年更是先就職於加密貨幣交易平台「FTX」擔任業務經理，而不論FTX或SVB，都是這兩年來重大金融風暴的「颱風眼」，也都面臨了倒閉下場。
在此之前，他擔任全球共用辦公室龍頭「WeWork」的業務開發，這家公司同樣遇到財務問題而被併購；他的第一份工作更是在當年矽谷最受矚目的新創驗血公司「Theranos」擔任研究助理，他花了將近5年的時間跟著被譽為「女版賈伯斯」的創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）直到2017年，當時「Theranos」總部每個月租金甚至高達100萬美元，但最後荷姆斯被踢爆技術根本無法達到吹噓結果，最終被判刑11年刑期。
這名求職者的履歷，精準回顧了近十年來金融新創圈的重大起起伏伏，部分網友稱讚他「眼光很好」總是能在當時最火紅的公司內任職，也有網友們笑稱他是「地獄倒霉鬼」，凡是被他待過的公司沒一個好下場；該名彭博社記者在向求職者求證後，對方也表示網友們的中肯回應確實很有趣，但被問及是否願意接受採訪時，這名即將在瑞信就職的資深業務主管則是一口回絕，還要記者「滾蛋」。
瑞信被瑞銀併購的消息傳出後，有大批瑞信員工擔心工作不保。根據《金融時報》報導，去年瑞信預告將裁員九千多名員工，如今合併後集團內可能有1/3的職位重疊，外界擔心最終裁員人數將會超出眾人預期。