日女星「台灣考駕照1次過」網怕爆！她嬌喊：很安全爹斯
日籍女星阿部瑪利亞為女團AKB48、AKB48 Team TP前成員，而後選擇定居台灣發展，並轉型成YouTuber，她同時也是《木曜4超玩》主持班底，近日她就在IG上宣布考到台灣駕照，更透露自己在日本考6次都沒過，在台灣卻1次就過，開心直呼「愛上開車了」，引起台灣網友熱議。
記者賴禹妡/台北報導
阿部瑪利亞近日在IG上開心宣佈「我在台灣考到駕照了！」並透露自己在日本考了6次駕照都沒有過，只好放棄，沒想到在台灣「一次就可以過爹斯」，至於想去考駕照的原因是為了在夏威夷開車，最終也成功在夏威夷租到夢想車款，直呼「每天開的很開心～更愛上開車了爹斯！」還笑喊要考慮買車，因此詢問大家的意見：「駕駛前輩們！大家有推薦的車嗎？」
貼文曝光後，意外引起台灣網友熱議，「在日本6次沒過，台灣一次過，我是不是該擔心些什麼」、「台灣駕照比日本好考，然後實際的路況卻比日本糟」、「台灣是交通戰場，跟在日本完全不同，在台灣自行開車務必小心，很少日本人敢在台灣開車的」、「台灣駕照比日本容易考上，難怪交通比日本亂」、「台灣大概是全世界駕照最好拿的國家，沒有之一」，就連KID都現身幽默留言：「大家快逃。」
而阿部瑪利亞也在IG發限動回應，「有些人說『瑪利亞開車？！好恐怖！！』其實真的很安全爹斯」，再三保證自己的開車技術絕對沒問題，最後也自嘲：「但是我會擺超級不安的表情開車。」